«مهرجان دبي للتسوق» يجمع مفاهيم التسوّق والاستكشاف والشغف

دبي (الاتحاد)

يعود مهرجان دبي للتسوق في نسخته الحادية والثلاثين ليغطي مختلف أنحاء الإمارة بوصفه النموذج المثالي لأسلوب الحياة العصرية في دبي، إذ لطالما تمحور حول التسوق الذكي من أرقى المتاجر، واكتشاف إبداعات العلامات المحلية، والتعرّف على المجتمعات التي يجمعها شغف مشترك، مثل ثقافة عشاق السيارات.

أصبح مهرجان دبي للتسوق منصةً ترسم ملامح أسلوب الحياة العصرية عاماً بعد عام، وتتيح للمقيمين والزوار الاستمتاع بتجربة عصرية تلبي تطلعاتهم. وتستمر النسخة الحالية من المهرجان 38 يوماً، تقدم خلالها فرصاً عديدة بدءاً من الاستفادة من التخفيضات الكبرى، واكتشاف علامات تجارية ناشئة، وصولاً إلى دخول عالم السيارات خلال موسم «أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق».



التسوق الذكي

يرتكز مهرجان دبي للتسوق حول فكرة التسوق في مختلف أنحاء الإمارة والحصول على أفضل قيمة ممكنة من المشتريات، حيث تقدم المتاجر الراقية والمراكز التجارية خلال المهرجان تخفيضاتٍ لا تُضاهى، وعروضاً ترويجية جذابة، وسحوبات مميزة. ويشجع المهرجان المتسوقين على الشراء الهادف بدلاً من الإنفاق العشوائي، حيث ينصح بالاستثمار في تجديد أهم المستلزمات الشخصية والمنزلية، واقتناء قطع عالية الجودة، أو شراء المستلزمات المؤجلة، باعتبارها فرصةً أيضاً للاستفادة من العروض الترويجية المتوفرة والسحوبات المجزية. وتكتمل جاذبية التسوق اليومي خلال المهرجان بالسحوبات والجوائز والعروض الربحية، التي تحوّل هذا الروتين إلى تجربة غامرة بمفاجآت مميزة.



الإبداع المحلي

تمثّل فعالية الإبداع المحلي الوجهة المثالية للاستكشاف، وتستضيف المصممين الناشئين والعلامات التجارية المستقلة والناشئة في دبي. وتتميز هذه المساحة عن الأسواق التقليدية في استضافة المبدعين ومؤسسي العلامات التجارية، وعرض القصص الإبداعية وراء المنتجات لربطها مباشرةً بالتفاصيل الشخصية لهؤلاء المبدعين وللزوار في الوقت نفسه، ما يجعلها فرصةً للتعرّف على أحدث صيحات الأزياء والأكسسوارات وأسلوب الحياة ومفاهيم التصميم العصرية. وتؤكد الفعالية أهمية الطابع الثقافي للتسوق، وليس التجاري، فهي تجربة اجتماعية تجمع بين التسوق، والعروض الموسيقية، وتجارب تناول الطعام، وعروض الترفيه الحية.



«أوتو سيزون»

تقدم تجارب أسلوب الحياة العصرية في مهرجان دبي للتسوق فرصةً مميزة لاستكشاف مجتمع عشاق السيارات في أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق. وتستعرض الفعالية نخبةً من السيارات الفاخرة والقوية والقطع النادرة، التي تتحوّل هنا إلى قطع فنية مبهرة تجمع بين الإنجاز الهندسي ورمزية أسلوب الحياة الراقية. كما توفر للزوار الجدد إمكانية التعرّف على أشهر العلامات التجارية وفلسفات التصميم التي تعتمدها، وفهم الجاذبية الكامنة في اقتناء السيارات.

أما لعشاق السيارات، فتتيح فرصة الاطلاع على طرازات نادرة، واستكشاف أحدث التقنيات في عالم السيارات، وخوض تجربة اجتماعية مع أشخاص يتشاركون الشغف نفسه. وتوفر الفعالية بوابةً حقيقية للتعرّف على عالم اقتناء السيارات، وسط أجواءٍ مفعمة بالتشويق والاستكشاف.