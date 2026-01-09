السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

طائرات الدرون تزيّن سماء دبي بعد موسم حافل

طائرات الدرون تزيّن سماء دبي بعد موسم حافل
9 يناير 2026 20:06

دبي (الاتحاد)
تُختتم "عروض طائرات الدرون" في "مهرجان دبي للتسوق" الأحد في 11 يناير 2026، بعدما أضفت تألقاً فريداً من نوعه على أفق دبي على مدار 38 ليلة، برزت خلالها بوصفها أحد أضخم عروض الدرون وأكثرها تطوراً على مستوى العالم. وتُقام العروض الختامية في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة للمهرجان لتتوج نهاية موسمٍ استثنائي وحافل بالابتكار والعروض الجوية الفريدة، تحولت معه سماء دبي إلى لوحةٍ ليلية فنية نابضة بالألوان وأجمل الإبداعات.وقد شهد "مهرجان دبي للتسوق"، منذ انطلاقه في ديسمبر، تقديم 78 عرضاً مميزاً من عروض طائرات الدرون، بمعدل عرضين يومياً. وفي كل أمسية، أضاءت سماء المدينة 2.000 طائرة درون، بينها 200 طائرة مزودة بالألعاب النارية، لإبداع لوحات من مؤثرات الألعاب النارية بأسلوب الشلالات، متناغمة بسلاسة مع تشكيلات الطائرات. وعلى مدار الموسم، تضمنت العروض 18 تصميماً متحركاً وتنسيقات متنقّلة مصممة خصيصاً للمهرجان، تم تقديمها خلال عرضين مختلفين ومنفصلين، إلى جانب 3 أيام خاصة قدمت عروضاً معدّلة ومشاهد مخصصة، بما فيها عروض متزامنة ومنسجمة مع عروض قفز مظلي.

أرقام قياسية
قدمت عروض طائرات الدرون في "مهرجان دبي للتسوق" لهذا الموسم مجموعة من التقنيات والاستعراضات الأولى من نوعها على مستوى العالم، مما أسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً للفعاليات الضخمة.
وشهدت العروض استخدام تكنولوجيا مبتكرة وغير مسبوقة لطائرات الدرون، تسهم في تمديد فترات الطيران وتعزيز مقاومة الرياح والرطوبة، وتوفير أضواء مشرقة ونابضة بالألوان، بالإضافة إلى أنظمة السلامة المتقدمة وأنظمة الدعم الاحتياطي وتجنب الاصطدام، ولاسيما في الطائرات المزودة بالألعاب النارية، والتي أتاحت تقديم تنسيقات وحركات معقدة بشكل متسق وآمن في ليالي المهرجان.

احتفال في السماء
أصبحت عروض طائرات الدرون في "مهرجان دبي للتسوق" إحدى أشهر التجارب الجماعية التي يترقّبها زوار المهرجان عاماً بعد عام، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدتها مجاناً على طول الواجهة البحرية، التي تشهد لقاء أفراد العائلة والأصدقاء أمام قوارب الحفلات الراسية، في مشهدٍ ينبض بالفخامة والتميز ومُتاح للجميع.
ويمثل الإنتاج خلف الكواليس إنجازاً لوجستياً وإبداعياً متكاملاً، حيث يتم تركيب نظام طائرات الدرون بالكامل وتفكيكه كل يوم، مما يتطلب القيام بعمليات نهارية متواصلة في سكاي دايف دبي.

