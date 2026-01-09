السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبوظبي تحتفي بالتراث والطبيعة

أبوظبي تحتفي بالتراث والطبيعة
10 يناير 2026 01:00

أبوظبي (وام)

800 ألف زائر استقطبهم معرض «منار أبوظبي» الذي نظمته دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ضمن مبادرة «أبوظبي للفن العام»، جامعاً مختلف فئات المجتمع في تجربة فنية غامرة، أعادت تقديم الجزر والغابات وأشجار القرم والواحات والبيئات الحضرية من منظور إبداعي جديد، سلّط الضوء على تنوّع إمارة أبوظبي وجمال مناظرها الطبيعية والعمرانية.
ضم المعرض 15 فناناً ومجموعة فنية من الإمارات وعدد من الدول، عرضوا 22 عملاً فنياً مبتكراً تتنوع بين المنحوتات والتماثيل والعروض الضوئية والتجارب التفاعلية الغامرة المصممة خصيصاً للمواقع.
واستناداً إلى النجاح الذي حققته دورته الافتتاحية، شهدت الدورة الثانية من «منار أبوظبي» توسّعاً نوعياً شمل للمرة الأولى المواقع الثقافية في مدينة العين المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، في محطة مفصلية عزّزت الحوار بين التعبير الفني المعاصر والبيئات التاريخية للإمارة، وأضفت بعداً أعمق على تجربة المعرض ومضامينه الثقافية.

