الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

كندة علوش.. خارج السباق الرمضاني

كندة علوش
11 يناير 2026 09:42

سعيد ياسين (القاهرة) تشارك الممثلة كندة علوش في بطولة مسلسل «ابن النصابة»، مع انتصار، ياسمينا العبد، حمزة دياب، معتز هشام، وحازم إيهاب، من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبد الوهاب، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خارج السباق الرمضاني.
وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما اجتماعية، وتُجسّد فيه كندة شخصية ربة منزل تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد اختفاء زوجها، وتلجأ للعمل في مكتب محاماة، وتتحوّل من سيدة تعيش حياتها في هدوء إلى امرأة قوية تسعى للانتقام وتأمين مستقبلها هي وابنها بطل سباقات الدراجات. وتشارك كندة ضيف شرف في فيلم «الست لما»، بطولة يسرا، ماجد المصري، ياسمين رئيس، درّة، وعمرو عبد الجليل، تأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتجسّد فيه شخصية صديقة يسرا التي تساندها في أزماتها.

أخبار ذات صلة
محمد إمام..«الكينج» في رمضان
ماجدة زكي تعود إلى دراما رمضان
كندة علوش
الدراما الرمضانية
رمضان
آخر الأخبار
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
الرياضة
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
اليوم 12:16
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
الرياضة
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
اليوم 12:15
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
الرياضة
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
اليوم 12:12
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
الرياضة
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
اليوم 12:09
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
الرياضة
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©