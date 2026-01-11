كندة علوش.. خارج السباق الرمضاني

سعيد ياسين (القاهرة) تشارك الممثلة كندة علوش في بطولة مسلسل «ابن النصابة»، مع انتصار، ياسمينا العبد، حمزة دياب، معتز هشام، وحازم إيهاب، من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، وإخراج أحمد عبد الوهاب، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خارج السباق الرمضاني.

وتدور أحداث المسلسل في إطار دراما اجتماعية، وتُجسّد فيه كندة شخصية ربة منزل تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد اختفاء زوجها، وتلجأ للعمل في مكتب محاماة، وتتحوّل من سيدة تعيش حياتها في هدوء إلى امرأة قوية تسعى للانتقام وتأمين مستقبلها هي وابنها بطل سباقات الدراجات. وتشارك كندة ضيف شرف في فيلم «الست لما»، بطولة يسرا، ماجد المصري، ياسمين رئيس، درّة، وعمرو عبد الجليل، تأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتجسّد فيه شخصية صديقة يسرا التي تساندها في أزماتها.