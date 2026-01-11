الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

عصام عمر ينتظر «بطل العالم»

عصام عمر
11 يناير 2026 10:27

علي عبد الرحمن (القاهرة) يخوض الممثل عصام عمر السباق الرمضاني، من خلال مسلسل «عين سحرية»، يشاركه البطولة باسم سمرة، وسما إبراهيم، من تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود. ويُجسّد عمر في العمل شخصية فني تركيب كاميرات مراقبة يتورط في سلسلة من المشاكل والقضايا المعقدة، ما يقوده إلى صراعات كبيرة ومفارقات اجتماعية، في أحداث تجمع بين التشويق والكوميديا. ويتنظر عصام عمر عرض مسلسل «بطل العالم»، مع فتحي عبد الوهاب، وجيهان الشماشرجي، تأليف هاني سرحان، وإخراج عصام عبد الحميد، ويتألف من 10 حلقات. وتدور الأحداث حول شخصية صلاح، الملاكم الذي يتحول بعد خسارته بطولة العالم إلى حارس شخصي، مكلّف بحماية ميراث «دنيا»، ابنة رجل أعمال.

أخبار ذات صلة
يسرا.. «سيدة أرستقراطية» في دراما رمضان
الدراما المصرية
دراما رمضان
دراما
آخر الأخبار
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
الرياضة
«تراث جيماثون» تختتم النسخة الأولى بابتكارات «رقمية تراثية»
اليوم 12:16
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
الرياضة
12 لاعباً ولاعبة يمثّلون «الجودو» في «باريس جراند سلام»
اليوم 12:15
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
الرياضة
«أمم أفريقيا».. المغرب لتفادي «سيناريو 88» ومصر لاستمرار المغامرة
اليوم 12:12
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
الرياضة
شفيونتيك تقاوم الأداء المهتز قبل «أستراليا للتنس»
اليوم 12:09
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
الرياضة
42 نقطة تمنح «بن دلموك» لقب الشوزن «تراب» في «الرماية السنوية»
اليوم 11:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©