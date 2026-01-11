عصام عمر ينتظر «بطل العالم»

علي عبد الرحمن (القاهرة) يخوض الممثل عصام عمر السباق الرمضاني، من خلال مسلسل «عين سحرية»، يشاركه البطولة باسم سمرة، وسما إبراهيم، من تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود. ويُجسّد عمر في العمل شخصية فني تركيب كاميرات مراقبة يتورط في سلسلة من المشاكل والقضايا المعقدة، ما يقوده إلى صراعات كبيرة ومفارقات اجتماعية، في أحداث تجمع بين التشويق والكوميديا. ويتنظر عصام عمر عرض مسلسل «بطل العالم»، مع فتحي عبد الوهاب، وجيهان الشماشرجي، تأليف هاني سرحان، وإخراج عصام عبد الحميد، ويتألف من 10 حلقات. وتدور الأحداث حول شخصية صلاح، الملاكم الذي يتحول بعد خسارته بطولة العالم إلى حارس شخصي، مكلّف بحماية ميراث «دنيا»، ابنة رجل أعمال.