«نادي صقّاري الإمارات».. منصّة تعليمية في «مهرجان الشيخ زايد»

أبوظبي (الاتحاد)



أطلق «نادي صقّاري الإمارات» فرعاً موسمياً لمدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء ضمن مشاركته في «مهرجان الشيخ زايد»، وذلك عبر منصّة تعليمية متكاملة تتيح للزوّار التعرّف على برامجها التعليمية، والتسجيل فيها، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة الوصول إلى هذا المجال المعرفي الأصيل.

يأتي إطلاق الفرع الموسمي لـ «نادي صقّاري الإمارات» في إطار الرؤية الهادفة إلى تعزيز حضور الصقارة العربية في المهرجانات الوطنية الكبرى، وربط البرامج التعليمية بالمنصّات الثقافية المفتوحة التي تستقطب سنوياً مئات الآلاف من الزوّار من مختلف الفئات العمرية.

تجربة تفاعلية

يتزامن هذا الإطلاق مع استمرار الموسم التعليمي العاشر في مدينة العين، حيث يوفِّر الفرع الموسمي في منطقة الوثبة تجربة تعليمية تفاعلية تمكِّن الزوّار من الاطلاع على محتوى البرامج ومساراتها، والتسجيل المباشر فيها، ضمن برامج تستهدف الفئات العمرية من 7 إلى 17 عاماً.

بين المعرفة والتطبيق

يقدِّم الفرع الموسمي، الذي تتواصل أنشطته حتى 22 مارس 2026، باقة من البرامج التعليمية تشمل: التعريف بالصقور وأنواعها، وطرق رعايتها وتدريبها، ومبادئ الصيد بالصقور وفق أسس الاستدامة، إلى جانب فراسة الصحراء، وآداب السنع، وتقاليد الضيافة الإماراتية الأصيلة، ضمن منظومة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

24 عاماً

ويشهد جناح نادي صقّاري الإمارات في «مهرجان الشيخ زايد» إقبالاً لافتاً من الزوّار من مختلف الجنسيات، حيث يطّلعون على مبادرات النادي ومشاريعه في صون الصقارة وتعزيز قيَمها، إلى جانب التعريف بمسيرته الممتدة لأكثر من 24 عاماً في هذا المجال.

6696 طالباً

تُعدّ مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، التي تأسست عام 2016، من أبرز المبادرات التعليمية المتخصصة في تعليم الصقارة وفراسة الصحراء، إذ خرّجت خلال 9 مواسم تعليمية أكثر من 6696 طالباً وطالبة، فيما سجّل الموسم التاسع 2024 - 2025 رقماً قياسياً بمشاركة 1622 طالباً وطالبة، وهو الأعلى في تاريخها.

خطوة استراتيجية

يمثِّل إطلاق الفرع الموسمي ضمن «مهرجان الشيخ زايد» خطوة استراتيجية لتوسيع دائرة المستفيدين من البرامج التعليمية، وإتاحة الفرصة للجمهور للتفاعل المباشر معها والتسجيل فيها خلال فترة المهرجان.