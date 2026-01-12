هند البلوشي تدعم أهل «الفريج»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

انتهت الممثلة هند البلوشي من تصوير مشاهدها في مسلسل «جاي خانه»، يشارك في بطولته مي البلوشي وعبدالله بهمن، وهو من 10 حلقات، تأليف وإخراج محمد أنور.

ويستعيد العمل ملامح الحياة الاجتماعية في الكويت القديمة، من خلال قصة إنسانية تدور أحداثها في أربعينيات القرن الماضي، وتقدم البلوشي فيه شخصية «ليلى»، الأخت الكبرى التي تعمل في مهنة الخياطة، وتُجسّد نموذج الجارة الطيبة والداعمة لأهل «الفريج»، ضمن عمل يقوم على تفاصيل العلاقات العائلية والصراع اليومي من أجل البقاء.

ويرصد المسلسل حكاية الأب شاهين، العامل في مقهى شعبي، والذي يواجه تحديات إنسانية قاسية في سعيه لعلاج ابنه المريض، وسط مواقف متباينة من محيطه تتراوح بين التعاطف والاستغلال.

وشهدت الفترة الأخيرة نشاطاً لافتاً لهند البلوشي، من خلال مشاركتها في 3 مسرحيات متنوّعة، «آخر رحلة»، التي تدور أحداثها داخل القطار رقم 777 في مواجهة إنسانية مع العزلة والمصير، و«حوش عطوان» التي عُرضت ضمن فعاليات مهرجان الكويت المسرحي الـ 25، إضافة إلى العمل الغنائي الاستعراضي «عايش بقلب نورة».