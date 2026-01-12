الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الترفيه

محمد إمام..«الكينج» في رمضان

محمد إمام
12 يناير 2026 11:40

سعيد ياسين (القاهرة) يواصل محمد إمام حالياً تصوير مسلسله الجديد «الكينج»، يشارك في بطولته ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، مصطفى خاطر، وبسنت شوقي، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل. وذكر إمام أن المسلسل يتألف من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار درامي تشويقي مثير، ويرصد قصة شاب يدعى «حمزة الدباح» يدخل في سلسلة من الأزمات، تضعه في مواجهات مصيرية.
ويقدم العمل تجربة درامية مختلفة تعتمد على تصاعد الأحداث وتشابك الصراعات. وأشار إمام إلى أن «الكينج» يُعد ثالث تعاون يجمعه بالمؤلف والمخرجة بعد مسلسلي «النمر» و«هوجان»، منوهاً بأن تكرار تعاونه مع عدد من المؤلفين والمخرجين يأتي نتيجة التفاهم الكبير والكيمياء الفنية بينهم، وهذا الأمر يتكرر باستمرار في الفن المصري والعربي والعالمي. وعلى صعيد السينما، يشارك محمد إمام في فيلمين جديدين، «صقر وكناريا» مع شيكو، خالد الصاوي، يسرا اللوزي، ونسرين أمين، من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوي، و«شمس الزناتي». ويشاركه بطولته أسماء جلال، عمرو عبد الجليل، أحمد خالد صالح، مصطفى غريب، وخالد أنور، وتأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة. وتدور أحداث «صقر وكناريا» في إطار من الأكشن والكوميديا. ويُعيد محمد إمام، من خلال «شمس الزناتي»، تقديم فيلم والده الذي عُرض عام 1991، لكن أحداث الفيلم الجديد تعود بالزمن إلى الوراء لمدة 15 عاماً، ليكشف كيف تكونت شِلّة الزناتي التي شاهدناها في العمل القديم، ويلعب إمام فيه الشخصية نفسها التي جسّدها والده.

