الهاملي يُطلق ألبوماً بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد) يستعد الفنان الإماراتي محمد الهاملي لطرح ألبومه الغنائي الجديد «الهاملي 2026.. ون قلبي»، في تجربة تُعد نقلة نوعية في مسيرته الفنية، كونه أول فنان إماراتي يقدّم ألبوماً متكاملاً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ الموسيقي.

وأوضح الهاملي أن الألبوم يضم 8 أغنيات، ومن المقرر إطلاقه خلال الشهر الجاري عبر قناته الرسمية على موقع «يوتيوب» وعدد من المنصات الموسيقية الرقمية.

وكشف أنه انتهى حتى الآن من تسجيل 5 أغنيات، تحمل تنوعاً في الكلمات والألحان والأساليب الموسيقية. وتضم الأغنيات المنجزة، «ون قلبي» من كلمات عبدالله بن مقبل وألحان محمد الهاملي، «لو سليت اليوم عنكم» من كلمات وألحان الهاملي نفسه، «حظي تردى» من روائع الشاعر الراحل أحمد الكندي وألحان من التراث، و«لاح برقٍ» من كلمات الشاعر الكويتي عبدالهادي الهاجري. أشار الهاملي إلى أن تعاونه في إعداد الألبوم مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين، من بينهم عبدالله بن مقبل، عبدالهادي الهاجري، أحمد الكندي، رشيد الكثيري، والشاعرة العفراء، يأتي في إطار حرصه على تقديم عمل متكامل يجمع بين الأصالة والتجديد.

وبيّن الهاملي أن الألبوم جرى تجهيزه بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي في مرحلة التوزيع الموسيقي، حيث تم تلحين الأغنيات على آلة العود، ثم تركيب الصوت، قبل أن يتولى الذكاء الاصطناعي توزيعها بأسلوب حديث يمزج بين الإيقاعات المحلية والموسيقى الغربية، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في عالم الموسيقى الإلكترونية.

ويأتي الألبوم ليؤكد توجه محمد الهاملي نحو التجديد الفني، وفتح آفاق جديدة للأغنية الإماراتية من خلال توظيف التقنيات الحديثة من دون التخلي عن روح التراث والهوية المحلية.