لودوفيكو إيناودي يُطرب أمسيات «ليالي السعديات»

أبوظبي (الاتحاد)



قدم لودوفيكو إناودي، الملحن وعازف البيانو الإيطالي الشهير عالمياً، حفلاً مميزاً ضمن سلسلة حفلات ليالي السعديات لعام 2026. حيث انطلق العرض في الهواء الطلق على المسرح الذي أُقيم خصيصاً لهذه المناسبة بسعة 5.000 مقعد، وأذهل إناودي الجمهور بمزيجه المميز من الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة، والذي تضمن مؤلفات من ألبوماته الشهيرة، وفقرة موسيقية تضمنت أعمالاً جعلت من إناودي فنان الموسيقى الكلاسيكية الأول من حيث معدلات الاستماع في العالم.وقال إناودي: سعيد جداً بالعودة إلى أبوظبي، هذا أول حفل لي في 2026، ويسعدني أن أستغل هذه الفرصة لأتمنى للجميع عاماً سعيداً. وتميز العرض بالطابع التأملي وأسلوب الأداء البسيط، ما أضفى أجواءً فريدة اصطحبت الجمهور في رحلة مؤثرة.

وتستقبل «ليالي السعديات» نهاية الأسبوع المقبل في 17 يناير لويس كابالدي، المغني وكاتب الأغاني الاسكتلندي، لتواصل موسماً يحتفي بتأثير الموسيقى في واحد من أكثر الأماكن إلهاماً في العالم.

وتضم قائمة النجوم الذين تأكدت مشاركتهم في موسم 2026: جون ماير (24 يناير)، ريكي مارتن (31 يناير)، ماريا كاري (7 فبراير)، وبراين آدامز (11 فبراير).