"ناسا": نقل قيادة محطة الفضاء الدولية قبيل عودة 4 رواد إلى الأرض

محطة الفضاء الدولية
13 يناير 2026 08:21

تم نقل القيادة على متن محطة الفضاء الدولية قبيل عودة أربعة من رواد الفضاء إلى الأرض بشكل مبكر، بسبب مسألة صحية.

وسلم رائد الفضاء الأميركي مايكل فينك، قيادة المحطة إلى رائد الفضاء الروسي سيرجي كود-سفيرشكو، أمس الاثنين.

ومن المقرر أن تبدأ عودة الرواد الأربعة، يوم غد "الأربعاء"، فيما لم تكشف وكالة ناسا عن هوية أعضاء الطاقم المتأثرين أو طبيعة المشكلة الصحية.

وكانت ناسا قد أعلنت سابقا أن أربعة أعضاء من طاقم كرو 11 ، فينك، وزميلته في ناسا زينا كاردمان، ورائد الفضاء الياباني كيميا يوي، ورائد الفضاء الروسي أوليج بلاتونوف، سيعودون إلى الأرض بشكل مبكر، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في تاريخ محطة الفضاء الدولية.

وكان من المقرر أن يبقى طاقم "كرو 11" ، على متن المحطة لعدة أسابيع إضافية، في حين من المقرر حاليا إطلاق الطاقم التالي منتصف فبرايرالمقبل، مع احتمال تقديم الموعد.

وكان قد وصل كود-سفيرشكو إلى المحطة في نوفمبر الماضي برفقة رائد الفضاء الروسي سيرجي ميكاييف ورائد الفضاء الأمريكي كريستوفر ويليامز على متن صاروخ سويوز.

المصدر: وكالات
محطة الفضاء الدولية
رواد
الأرض
رواد الفضاء
ناسا
