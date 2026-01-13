كريم محمود عبد العزيز يصوِّر «المتر سمير»

علي عبد الرحمن (القاهرة)



يصوّر كريم محمود عبد العزيز حالياً مسلسل «المتر سمير»، يشاركه بطولته ناهد السباعي، تأليف ممدوح متولي، وإخراج خالد مرعي، ويتألف من 15 حلقة، ومن المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني المقبل.

ويجسّد كريم في العمل شخصية محامٍ للمرة الأولى في مشواره الفني، تجمع بين الكوميديا والدهاء القانوني، مع مواجهة مشكلات شخصية بعد خلافات زوجية حادة، خصوصاً فيما يتعلق بتهربه من حكم النفقات الزوجية، ليخوض بذلك حالة من الكرّ والفر، ويسلط المسلسل الضوء على أزمة مجتمعية مهمة تتعلق بتجنب بعض الأزواج مسؤولياتهم الأسرية.



وأعرب عن سعادته برد الفعل الجماهيري تجاه فيلمه «طلقني»، يشارك في بطولته باسم سمرة، ودينا الشربيني، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يطلق زوجته، وتتولى هي تربية الأولاد، ويتعرض لمشكلات مالية كبيرة تدفعه لبيع المنزل. وتوافق الزوجة على مساعدته، وتتطور الأحداث حين يرحل المشتري فجأة، لتنشأ صراعات بينهما وبين أولاده حول ملكية المنزل.