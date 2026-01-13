الأربعاء 14 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الترفيه

ديانا روس وسيل يفتتحان موسم «ليالي السعديات 2026»

13 يناير 2026 15:24

أبوظبي (الاتحاد) 

شهد العرض الافتتاحي من «ليالي السعديات 2026» أمسية استثنائية جمعت أيقونتي الموسيقى العالمية ديانا روس وسيل، واللذين قدّما عرضاً مزدوجاً ألهب انطلاقة الموسم الجديد من السلسلة الموسيقية الأبرز على مستوى العاصمة الإماراتية. واحتشد آلاف الحضور في المسرح الخارجي في جزيرة السعديات لمتابعة الأداء المميز لاثنين من أكثر الأصوات تأثيراً في تاريخ الموسيقى الحديثة.
وقدّمت ديانا روس، أسطورة الموسيقى الحائزة جائزة جرامي للإنجاز مدى الحياة، عرضاً مذهلاً لامس مشاعر الجمهور منذ الوهلة الأولى وأثبت قدراتها الصوتية الفذّة وحضورها المسرحي الأصيل. وأنشدت روس مجموعة من أشهر إصداراتها الموسيقية التي رافقت مسيرتها الممتدة لستة عقود. وتوجّهت إلى الجمهور بالقول: مساء الخير أبوظبي، سعيدة جداً بلقائكم الليلة. هل تشعرون بالموسيقى؟ أريد أن أراكم ترقصون. 
وبدأ المغني سيل الليلة بأدائه القوي لأشهر إصداراته الكلاسيكية، بما في ذلك أغنيتا «كيلر» و«كريزي» وأغنية «كيس فروم أ روز» الحائزة جائزة جرامي. ونجح الفنان من خلال صوته الشجي وحضوره المسرحي اللافت وسرده العاطفي في منح الأمسية تدفقات حسيّة لا تُنسى، دفعت الجمهور إلى مشاركته الغناء تحت سماء الليل.وأثبت أداؤه مكانته كأحد أشهر الأسماء في عالم الموسيقى الحديثة، بفضل قدراته الصوتية الغنية وتوزيعاته الموسيقية المتقنة، والتي تكلّلت بنيله 4 جوائز جرامي و3 جوائز بريت وجائزتي إيفور نوفيلو وجائزة إم تي في للأغاني المصوّرة. وخاطب الفنان الجمهور قائلاً: من الرائع دائماً أن أكون في أبوظبي. حين أنظر إليكم، أرى نفسي فيكم. 
وقدّم الثنائي أمسية خيالية، جمعت بين موسيقى السول والبوب والحضور المسرحي الأنيق وفنون الأداء المباشر، ليمنحا موسم ليالي السعديات بداية استثنائية تمهّد لمزيد من الأمسيات الواعدة التي يحتضنها البرنامج بمشاركة نخبة من النجوم العالميين، بينهم لودوفيكو إيناودي (10 يناير)، ولويس كابالدي (17 يناير)، وجون ماير (24 يناير)، وماكس ريختر (29 يناير)، وريكي مارتن (31 يناير)، وماريا كاري (7 فبراير)، وبراين آدامز (11 فبراير).

