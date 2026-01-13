«جائزة حمدان بن محمد للتصوير» تُطلق دورة «الأسرة»

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت الأمانة العامة لـ«جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي»، عن محاور دورتها الـ15، والتي تأتي تحت عنوان «الأسرة»، وذلك ضمن تصريح صحفيّ لعلي خليفة بن ثالث، الأمين العام للجائزة. كشف خلاله عن تناغم الثيمة الرئيسة مع توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص عام 2026 ليكون «عام الأسرة» تعزيزاً لأهداف الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، وترسيخاً لوعي مجتمع دولة الإمارات، من مواطنين ومقيمين، بأهمية الحفاظ على الترابط الأسري والعلاقات الأسرية المتينة التي تجمع أفراد الأسرة كونها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القوي والمزدهر.

الصورة أولاً

وأعلن علي خليفة بن ثالث عن عناوين المحاور المصاحِبة للمحور الرئيس، معتبراً أن الجائزة تواصل ريادتها كعلامة فوتوغرافية إماراتية الجذور عالمية الانتشار والتأثير، وكرقم صعب في دعم المواهب البصرية وتعزيزِ الوعي العالميّ بدور الصورة في لفت النظرِ للقضايا الكبرى على مستوى العالم.

وأعلن بن ثالث عن طرح محورٍ جديد تحت عنوان «الأحلام من منظور الذكاء الاصطناعي»، مواكبةً للتطورات التقنية المتسارعة والمتقاطعة مع الفنون البصرية، مع توظيفٍ فوتوغرافي مُبتكر للحفاظ على مبدأ الصورة أولاً، حيث يتطلّب هذا المحور صوراً فوتوغرافية أصلية بمواصفات خاصة، ثم إنشاء نسخة مُتناغمة معها «صورة مُولَّدة بالذكاء الاصطناعي تُحاكي حلماً مُتخيَّلاً»، إنها مساحة إبداعية مخصّصة لتوأمة الواقع بالخيال بطريقة ملهِمة وحالِمة.

«التصوير الرياضي»

تستمر هذه الفئة الإبداعية في تقديم الفرص لعشاق الإثارة الرياضية، والقادرين على ترجمة مشاعرها وانفعالاتها وقراءة مشاهدها بالكفاءة المطلوبة، هذه الفئة هي فرصة للتعبير عن الذوق الرياضي والإبداع البصري معاً.

«ملف مصور»

للعام العاشر على التوالي، يستمر محور «ملف مصور»، مختبِراً ومستخرِجاً الإمكانات القَصَصية لدى المصور والقدرات السردية. ليبقى المحور العام بمثابة مساحة الحرية الإبداعية الصرفة التي تكسر الأطر والقوالب، حيث يُبحر كل مصور بأشرعته الخاصة، مستهدفاً المرافئ التي لم يكتشفها أحدٌ سواه، سواءً بالأبيض والأسود، أو من خلال طيف الألوان الكامل. وتستقبل الجائزة المشاركات في المحاور المذكورة حتى منتصف ليل 31 مايو 2026.