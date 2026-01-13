بالصور.. معرض «عطايا الإنساني».. منصة إبداعية وخيرية

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

وسط حضور لافت، ومشاركات عالمية، تتواصل فعاليات معرض «عطايا الإنساني» ضمن مشاركات إبداعية عالمية، ويستعرض أفخم الإبداعات اليدوية والذهب والمجوهرات والمطرّزات والأزياء النسائية والأفرشة والديكورات، ويشارك في نسخة هذا العام 154 عارضاً من نخبة روّاد الأعمال المميزين والمصممين المبدعين والمطاعم والمقاهي، مقدمين مجموعة متنوعة من المنتجات والمبادرات الإبداعية التي تسهم في دعم أهداف المعرض الإنسانية، وتعكس روح الابتكار والمسؤولية المجتمعية.

ويقام «عطايا» السنوي، الذي تنظّمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ليجمع تحت سقفٍ واحد نخبة من أبرز العارضين والمبدعين من داخل الدولة وخارجها، مقدّمين مجموعة فريدة من الأزياء النسائية والمجوهرات والإكسسوارات والأثاث المنزلي، وغيرها من المنتجات الراقية التي تعبّر عن الإبداع والحرفية العالية.



تراث معاصر



عبّرت مجموعة من المشارِكات عن فخرهن واعتزازهن بالتواجد ضمن معرض «عطايا الإنساني» الأكثر تنوعاً، والذي يجمع نخبة من المبدعين من مختلف أنحاء العالم، ما يجعله فرصة للتواصل ومنصة للإبداع ونافذة على عمل الخير. وأكدت كثلم محمد المرزوقي، صاحبة علامة «كهرمان»، أنها فخورة بالمشاركة بمنتجات حصرية في «عطايا» تدمج فيها التراث الإماراتي بطريقة عصرية، وتستعرض المرزوقي حقائب يدوية جلدية طبيعية مستوحاة من «المندوس» الإماراتي، ومجموعة من المداخن والأكواب والفناجين، والتي صممتها بطريقتها الخاصة في مناسبات سابقة.



عادات أصيلة



وأضافت المرزوقي أن مشاركتها تعد فرصة للتفاعل المباشر مع مبدعين من مختلف أنحاء العالم، والتعريف بجانب من العادات والتقاليد الإماراتية المرتبطة بـ «المندوس»، مشيرة إلى أنها توظف شغفها بالتصميم في إحياء المنتجات التراثية بأسلوب عصري أنيق، من خلال مشروعها الرائد «كهرمان». وتُجسّد منتجاتها رؤيتها العميقة للتراث، التي تجمع بين الحِرَف التقليدية وروح التصميم الحديث، فتقدم منتجات يومية تلبي احتياجات العصر، وتحمل عبق الأصالة، وإبداع الحداثة.



نافذة للتواصل



عن مشاركتها المميزة، قالت أسماء محمد وتمثّل شركة مصرية للمطرزات وتقدم القطن الخالص وأعمال يدوية تنتجها أكثر من 400 سيدة، تعمل من البيت، بعدما استفادت من دورات تدريبية لمدة 8 أسابيع، إنها سعيدة جداً بالمشاركة وسط نخبة مميزة من المبدعين واطّلعت على منتجات متفردة. وأضافت: سعداء بمشاركتنا الأولى، وهي فرصة للتواصل ونافذة على الإبداع، حيث فتح لنا المعرض الباب لتبادل الخبرات والتعرف على نخبة من المبدعين المميزين حول العالم، ولمست مدى الفخامة والرقي التي يتميز بها هذا المعرض الفخم.



روح رمضان



يستعرض مجموعة من العارضين منتجات تناسب الشهر الفضيل من ديكورات وملابس وإكسسوارات، من هؤلاء منى جابر، والتي تقدم أثواباً وجلابيات للأطفال ومجوهرات وتجهيزات ورزمانة تشجع الأطفال على وضع خطة يومية، حيث تعمل على تشجيع الأطفال على الصيام وتحفزهم على الالتزام بذلك، وتحبيبهم في أيام الشهر الفضيل، إلى جانب عرض مجموعة من القصص والأدوات التعليمية التفاعلية.



منتجات طبيعية كثيرة هي الإبداعات التي يزخر بها «عطايا»، ومنها منتجات سعاد الجابري من دخون وعطور طبيعية وخالية من أي مواد، والتي أبدت سعادة كبيرة بتواجدها ضمن «عطايا» لأول مرة، مؤكدة أنها خطوة كبيرة ستضيف لها الشيء الكثير، لاسيما ضمن مشاركات عالمية ومنتجات متنوعة وفخمة. وأضافت متحدثة عن منتجاتها: أشارك بمجموعة من العطور والبخور ومواد تجميل لتعطير الجسم، وكلها مواد طبيعية وخالية من أي إضافات، وهي عضوية، مفيدة للبشرة ومضادة للالتهاب.