«إرثي» يوثِّق جماليات «السدو» في قمة المليار متابع 2026

دبي (الاتحاد)

في مشهد ثقافي وفني جمع بين أصالة الحِرف الإماراتية وأدوات صناعة المحتوى المعاصر، شارك مجلس إرثي للحرف المعاصرة في النسخة الرابعة من قمة المليار متابع، حيث نظم ورشة متخصصة حول حرفة «السدو».

قدّم خلالها «السدو» بوصفه عنصراً جمالياً وفنياً غنياً بالتفاصيل البصرية، ليتيح لصنّاع المحتوى والمصورين استكشاف زوايا تصوير مميّزة تبرز النسيج واللون والملمس والإيقاع البصري للحرفة، بما يثري خبراتهم في إنتاج محتوى بصري يعكس عمق الحرفة وقيمها الثقافية في شكل معاصر.

وجاءت مشاركة مجلس إرثي في الحدث، الذي نظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات واستضافته دولة الإمارات على مدار 3 أيام في أبراج الإمارات، ضمن جهود المجلس لتعزيز التواصل مع الأجيال الجديدة من الجمهور والمؤثرين وصنّاع المحتوى، وذلك عبر تقديم الحِرف كتجربة بصرية معاصرة قابلة للسرد والمشاركة الرقمية، بما يسهم في توسيع حضورها البصري من خلال إنتاج محتوى أصيل يقوده صنّاع المحتوى أنفسهم.

وقالت ريم بن كرم، مدير عام مجلس إرثي للحرف المعاصرة: يلتزم مجلس إرثي للحرف المعاصرة بتوسيع مساحات التفاعل المجتمعي مع الحِرَف الإماراتية، وتقديمها في أطر معاصرة تعكس قيمتها الثقافية والجمالية. كما يمثّل هذا النشاط أول تجربة للمجلس في توظيف حرفة السدو كوسيط للتفاعل مع المجتمع، وذلك بعد برنامج التعلّم الغامر الذي خضع له حرفيو المجلس بالتعاون مع «بيت السدو»، بما يعزّز حضور السدو بوصفه ممارسة ثقافية حيّة وقابلة للتجدد.

وفي إطار برنامج المشاركة، نظِّمت ورشة عمل ركّزت على تمكين صنّاع المحتوى من استكشاف إمكانات التصوير باستخدام أحدث تقنياتها، مع تسليط الضوء على كيفية توظيف العناصر البصرية الغنية لحرفة السدو في إنتاج محتوى إبداعي يعكس الهوية الثقافية بأسلوب حديث.

وشملت الورشة جلسات متفرقة هدفت إلى إتاحة تجربة تصوير وتوثيق منظمة لمراحل تنفيذ السدو، بما يضمن جودة المحتوى إلى جانب إتاحة الفرصة للمشاركين للتفاعل المباشر مع الحرفيات والتعرّف على تفاصيل الحرفة وتقنياتها.

وتأتي مشاركة «إرثي» في إطار جهود مجلس إرثي للحِرف المعاصرة تجاه تعزيز حضور الحِرف الإماراتية على منصات عالمية، وفتح آفاق جديدة لربط التراث بالابتكار، بما يواكب تطلعات الأجيال من صنّاع المحتوى والجمهور العالمي.