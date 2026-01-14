الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
إطلاق أول برنامج في العالم لمزامنة توقيت القمر مع الأرض

إطلاق أول برنامج في العالم لمزامنة توقيت القمر مع الأرض
14 يناير 2026 11:54

طوّر علماء صينيون أول برنامج في العالم لقياس الوقت على سطح القمر بدقة عالية، مع مزامنته بشكل متكامل مع توقيت الأرض.

 

وأفادت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية بأن هذه التكنولوجيا ستتيح توفير نظام ملاحة أكثر دقة على سطح القمر، في ظل تسارع سباق القمر العالمي.

 

ويُذكر أن الوقت يمر على القمر بشكل مختلف قليلا عنه على الأرض، نتيجة الجاذبية الأضعف، إذ يختلف بمقدار نحو 56 جزءا من المليون من الثانية يوميا. وعلى الرغم من أن هذا الفارق يُعد ضئيلا، فإنه يتراكم بمرور الوقت، ما يجعل الاعتماد على التوقيت الأرضي أقل موثوقية لتنفيذ العمليات على القمر.

 

ولمعالجة هذه المشكلة، طوّر فريق من الباحثين في مرصد جبل البنفسج بمدينة نانجينغ نموذجا يأخذ في الاعتبار ضعف جاذبية القمر وحركته في الفضاء، بهدف مزامنة الأحداث على سطحه بدقة مع الساعات المستخدمة على الأرض.

 

وذكرت الصحيفة أن الخبراء الصينيين حوّلوا هذا النموذج إلى برنامج جاهز للاستخدام، يتيح للمستخدمين مقارنة توقيت القمر بتوقيت الأرض بخطوة واحدة، بدلا من الاعتماد على حسابات معقدة.

 

وأوضح المطورون أن هدفهم يتمثل في تبسيط القياس الدقيق لوقت القمر، خاصة مع تزايد وتيرة الرحلات الفضائية إليه. وأطلق العلماء على البرنامج الجديد اسم "LTE440" (التوقيت الفلكي للقمر).

 

وكان المهندسون في السابق، وبسبب ندرة البعثات القمرية، يعتمدون على التوقيت الأرضي مع إدخال تعديلات خاصة لكل مهمة عند الحاجة، إلا أن من المتوقع مستقبلا أن يعمل عدد متزايد من المركبات الفضائية والبشر على القمر، ما يجعل وجود نظام توقيت مستقل ودقيق أمرا ضروريا.

 

 

المصدر: وام
الصين
الأرض
كوكب الأرض
القمر
