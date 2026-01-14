الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«ممكن» يجمع نادين والعابدين للمرة الأولى

«ممكن» يجمع نادين والعابدين للمرة الأولى
14 يناير 2026 14:40

محمد قناوي (القاهرة) تخوض الممثلة نادين نسيب نجيم السباق الرمضاني، من خلال مسلسلها الجديد «ممكن»، الذي يجمعها بالممثل التونسي ظافر العابدين للمرة الأولى، ويشارك في بطولته زينة مكّي، رودريغ سليمان، ملاك كنعان، روان مجر، مروى خليل، أنجو ريحان، رولا حمادة، وجورج شلهوب، إنتاج الصباح إخوان، وإخراج أمين درة، ويتألف من 30 حلقة.
وأوضحت نادين أن العمل يُمثّل تجربة مختلفة، سواء من حيث الشخصية أو طبيعة القصة، أو الشراكة الفنية الجديدة، ولا يُعد عملاً رمضانياً تقليدياً، بل مشروعاً فنياً شعرت منذ اللحظة الأولى بأنه يحمل تحدياً خاصاً لها، لاسيما أنه يجمعها بظافر العابدين للمرة الأولى، في لقاء فني طال انتظاره، مشيرة إلى أن هذا التعاون جاء في توقيت مناسب، مدعوماً بنص درامي جريء ومفاجئ. وقالت: من أول قراءة شعرت بأن العمل مختلف، القصة فيها حب عميق، ووجع، وصعود وهبوط، ومشاعر إنسانية معقدة، والشخصية التي أقدمها بعيدة عن كل الأدوار التي قدمتها في السابق. وأشارت إلى أن المسلسل ينتمي إلى الدراما الاجتماعية المشوّقة، ويتوغّل في مناطق نفسية حسّاسة تضع المشاهد في حالة ترقُّب مستمرة، وينبع عنصر التشويق من التحولات الداخلية للشخصيات، منوّهة بأن الجمهور سيشاهدها في صورة جديدة وغير مألوفة. وعن تجربتها مع ظافر العابدين، أكدت أن الكيمياء الفنية بينهما ظهرت منذ الأيام الأولى للتصوير، لاسيما مع تقديمه لدوره باللهجة اللبنانية، ما أضفى على الشخصية قدراً كبيراً من المصداقية والواقعية، مشيرة إلى أن وجود ظافر في هذا الدور منح العمل ثقلاً إضافياً، مُعربة عن إحساسها بأن النتيجة ستكون استثنائية. ولا تُخفي نادين سعادتها بعودة التعاون مع زينة مكي بعد فترة من الغياب، مشيرة إلى أنها كانت وراء ترشيحها للمشاركة في المسلسل، موضحة أن التصوير يتم بوتيرة مكثفة للحاق بالموسم الرمضاني، والتكتم على تفاصيل القصة مقصود لزيادة عنصر الغموض والتشويق، ما انعكس بوضوح على تفاعل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وشدّدت على أن رهانها الأساسي في «ممكن» هو الصدق الفني، لا سيما أن الجمهور لم يَعُد يبحث فقط عن الأسماء الكبيرة، بل عن الحكايات الصادقة والشخصيات القريبة منه والقادرة على مفاجأته، وهو ما تأمل أن يحققه العمل مع انطلاق السباق الرمضاني.

أخبار ذات صلة
من الحارة إلى الدراما.. 12 حكاية شعبية على شاشة رمضان
ريهام حجاج تخوض «ماراثون رمضان»
نادين نجيم
ظافر العابدين
الدراما الرمضانية
آخر الأخبار
«أبوظبي للاستدامة».. مشروع مشترك لتسريع إنشاء أول منشأة في الإمارات لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية
علوم الدار
«أبوظبي للاستدامة».. مشروع مشترك لتسريع إنشاء أول منشأة في الإمارات لإعادة تدوير بطاريات المركبات الكهربائية
اليوم 21:13
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
الرياضة
شمسة بنت حشر مرشّح وحيد للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة
اليوم 21:03
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
علوم الدار
محمد بن راشد يكرّم الفائزين بجائزة «نوابغ العرب» في متحف المستقبل بدبي
اليوم 20:38
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
علوم الدار
«برجيل أبوظبي» تنجح في إعادة زراعة يد مبتورة بالكامل
اليوم 20:09
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة والرئيس السنغالي يبحثان علاقات البلدين
اليوم 20:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©