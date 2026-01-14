ريهام حجاج تخوض «ماراثون رمضان»

سعيد ياسين (القاهرة) تخوض الممثلة ريهام حجاج «ماراثون رمضان»، من خلال مسلسل «توابع»، يشاركها بطولته هاني عادل، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، أنوشكا، سحر رامي، محمد علاء، وعبير منير، تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل. وأوضحت ريهام أن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي تشويقي حول «إنفلونسر» متخصّصة في علم النفس، تدخل في سلسلة صراعات نفسية ودرامية، وسط أحداث غامضة تكشف خبايا العلاقات وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على حياة الأفراد، وهوس الشهرة وتأثيره على الحياة الشخصية والنفسية للمشاهير. ونفت وجود أي تشابه بين أحداث العمل الجديد وأحداث مسلسلها «لما كنا صغيرين»، الذي قدمته عام 2020. وأرجعت تكرار تعاونها مع بعض المؤلفين والمخرجين إلى الثقة المتبادلة والكيمياء الفنية التي تربطها بهم، وحرصها على تقديم الجديد والهادف سنوياً وهو ما تراه في أعمالهم، موضحة أن «توابع» يُعد العمل الثاني على التوالي مع نفس المؤلف والمخرج، اللذين قدمت معهما في رمضان الماضي مسلسل «أثينا».