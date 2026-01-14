الخميس 15 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
متحف زايد الوطني بعدسة «محمد بن زايد سات»

متحف زايد الوطني بعدسة «محمد بن زايد سات»
15 يناير 2026 01:19

متحف زايد الوطني في صورة من الفضاء، التقطها القمر الاصطناعي «محمد بن زايد سات»، وأصدرها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن مجموعة جديدة من الصور الملتقطة لمعالم الدولة بواسطة القمر، وذلك تزامناً مع ذكرى إطلاقه.
ويُعدّ القمر من أكثر الأقمار الاصطناعية تطوراً في المنطقة، وتم إطلاقه من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية في 14 يناير 2025.
وإلى جانب التقنيات المتطورة، أسهم «محمد بن زايد سات» في تعزيز التعاون مع الشركات الإماراتية المحلية، التي قامت بتصنيع 90% من هيكله الميكانيكي ومعظم وحداته الإلكترونية، كما أسهم في تعزيز نقل المعرفة، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتكنولوجيا الفضاء.

