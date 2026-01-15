الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الترفيه

شيرين رضا: لا أسعى إلى البطولة المطلقة

شيرين رضا: لا أسعى إلى البطولة المطلقة
15 يناير 2026 14:14

محمد قناوي (القاهرة)

 

تخوض الممثلة شيرين رضا الماراثون الرمضاني، من خلال مسلسل «وننسي اللي كان»، الذي يجمعها للمرة الأولى بياسمين عبد العزيز، ويشارك في بطولته كريم فهمي، منة فضالي، خالد سرحان، محمد لطفي، محمود حافظ، وليلى عز العرب، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري. وأوضحت شيرين أن العمل يُعد من أكثر محطاتها الفنية جرأة وتحدياً، لا سيما أنه يعتمد على دراما الصراع النفسي والمهني، وتشابك العلاقات الإنسانية، مؤكدة أن حماسها للمشاركة في المسلسل نابع من طبيعة الشخصية التي تجسّدها، وهي ممثلة شهيرة تخوض صراعات حادة، وتدخل في منافسة قوية مع ممثلة أخرى تجسِّد دورها ياسمين عبد العزيز. وأشارت إلى أن شخصية «نهلة العبد» التي تلعب دورها مدفوعة بمشاعر الغيرة والخوف من فقدان المكانة، وهي مشاعر إنسانية قد تتطور مع الوقت إلى رغبة في الانتقام، ما جذبها لتقديم هذا الدور المركب.

وأفادت بأن المسلسل يقدم طرحاً واقعياً لكواليس الوسط الفني بما يحمله من تنافس وضغوط، مشيرة إلى أن الصراعات التي تعيشها الشخصية تعكس أزمات داخلية وهشاشة إنسانية تختبئ خلف الأضواء، ومع تصاعد الأحداث، تدخل شخصية جديدة يجسّدها كريم فهمي. وذكرت شيرين أنها لا تسعى إلى البطولة المطلقة بقدر اهتمامها بتقديم أدوار مختلفة ومؤثرة، مؤكدة أنها تؤمن بالمغامرة الفنية، وترى أن الدور الصادق، حتى وإن كان قاسياً أو شريراً، يظل الأقرب إلى الجمهور، لأن الحقيقة دائماً أقوى من التجميل. وعلى صعيد السينما، تشارك شيرين رضا في بطولة فيلم «شلة ثانوي»، مع سيد رجب، بيومي فؤاد، وفتحي عبدالوهاب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي يجمع بين المواقف الطريفة والمغامرات المشوقة، ويتناول قصة 3 أشخاص يواجهون أزمات وجودية ومهنية تدفعهم إلى محاولة إثبات أنفسهم. وتشارك شيرين في فيلم «الكراش»، بطولة أحمد داود، وميرنا جميل، وتجسّد فيه شخصية والدة ميرنا، في عمل يمزج بين الرومانسية والكوميديا، وتدور الأحداث حول محاسب بسيط يقع في حب سيدة أعمال قوية الشخصية.

