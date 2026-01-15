الجمعة 16 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

درة.. «سيدة أعمال» في رمضان

درة.. «سيدة أعمال» في رمضان
15 يناير 2026 14:21

علي عبد الرحمن (القاهرة)

 تعود الممثلة درة إلى الماراثون الرمضاني بعد غياب عامين، من خلال مسلسل «على كلاي»، مع أحمد العوضي، ويارا السكري، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام. وتجسّد درة في العمل شخصية «ميادة الديناري»، سيدة أعمال قوية وذكية تدير محلات تجارية في سوق التوفيقية الشعبي، وتدخل في صراعات مهنية وعاطفية متشابكة مع بطل العمل.

ويدور المسلسل في إطار تشويقي حول ملاكم موهوب يدير داراً للأيتام، ويواجه صراعات قوية داخل وخارج الحلبة بعد اعتزاله MMA، حيث يضطر للدفاع عن مبادئه ومحاربة عصابات الجريمة خلال عمله في تجارة قطع غيار السيارات. وعلى صعيد السينما، تشارك درة في فيلم «الست لما»، بطولة يسرا، وماجد المصري، تأليف الثنائي كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتجسّد فيه شخصية «فاطمة»، امرأة في الأربعينيات نشأت في ملجأ للأيتام وتحلم بالأمومة.

أخبار ذات صلة
من الحارة إلى الدراما.. 12 حكاية شعبية على شاشة رمضان
حمدان بن محمد يطلق موسم «الوُلفة» احتفاءً بمناسبات مجتمعية وثقافية إماراتية أصيلة
رمضان
آخر الأخبار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
علوم الدار
الإمارات تحيي غداً الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»
اليوم 12:28
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
علوم الدار
حمدان بن محمد: في 17 من يناير نستذكر مواقف العزم والتلاحم والتماسك والتعاضد بين أبناء الإمارات
اليوم 12:21
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
علوم الدار
هزاع بن زايد يستقبل وفداً من مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات
اليوم 12:19
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الذي استهدف القوات المسلحة في تشاد
اليوم 11:58
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اقتصاد
إصدار سندات خضراء بقيمة 3.2 مليار درهم لمشروع محطة «الظفرة للطاقة الشمسية»
اليوم 11:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©