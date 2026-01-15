درة.. «سيدة أعمال» في رمضان

علي عبد الرحمن (القاهرة)



تعود الممثلة درة إلى الماراثون الرمضاني بعد غياب عامين، من خلال مسلسل «على كلاي»، مع أحمد العوضي، ويارا السكري، تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام. وتجسّد درة في العمل شخصية «ميادة الديناري»، سيدة أعمال قوية وذكية تدير محلات تجارية في سوق التوفيقية الشعبي، وتدخل في صراعات مهنية وعاطفية متشابكة مع بطل العمل.



ويدور المسلسل في إطار تشويقي حول ملاكم موهوب يدير داراً للأيتام، ويواجه صراعات قوية داخل وخارج الحلبة بعد اعتزاله MMA، حيث يضطر للدفاع عن مبادئه ومحاربة عصابات الجريمة خلال عمله في تجارة قطع غيار السيارات. وعلى صعيد السينما، تشارك درة في فيلم «الست لما»، بطولة يسرا، وماجد المصري، تأليف الثنائي كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتجسّد فيه شخصية «فاطمة»، امرأة في الأربعينيات نشأت في ملجأ للأيتام وتحلم بالأمومة.