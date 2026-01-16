السبت 17 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الترفيه

عطل يصيب منصة إكس وروبوت الدردشة الذكي جروك

عطل يصيب منصة إكس وروبوت الدردشة الذكي جروك
16 يناير 2026 23:51

 واجهت منصة التواصل الاجتماعي (إكس) المملوكة لإيلون ماسك أعطالاً في الخدمة في عدة دول اليوم الجمعة.
وتضرر أيضا روبوت الدردشة الذكي جروك، المملوك كذلك لإيلون ماسك. ويذكر أن روبوت الدردشة الذكي جروك مدمج في منصة إكس، لكن يمكن استخدامه أيضا عبر تطبيق مستقل.
وظل بعض المستخدمين يواجهون صعوبات في تسجيل الدخول أو الوصول إلى منصة إكس عبر هواتفهم مساء اليوم الجمعة.
وأفادت مجموعة نت بلوكس العالمية لمراقبة الإنترنت، في منشور على منصة ماستودون،  بأن الأعطال ناجمة عن صعوبات فنية.
وتعرضت منصة إكس لأعطال متكررة في الخدمة بعد استحواذ إيلون ماسك على المنصة التي كانت تعرف سابقا باسم تويتر، مقابل نحو 44 مليار دولار في 2022، حيث شرع الملياردير مالك المنصة في تنفيذ تقليص واسع النطاق في بنيتها التحتية. 

المصدر: د ب أ
تويتر
