داليا مصطفى.. «دكتورة» في رمضان

محمد قناوي (القاهرة)

بعد غياب استمر موسمين متتاليين، تعود الممثلة داليا مصطفى إلى السباق الرمضاني، من خلال مسلسل «درش»، ويشارك في بطولته مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، وهاجر الشرنوبي.

وقالت: أجسِّد في المسلسل شخصية دكتورة وصاحبة مستشفى، متزوجة من بطل العمل مصطفى شعبان، تمرّ بمسار درامي مؤثّر يحمل أبعاداً إنسانية عميقة، ويتضمن تطورات مفصلية تنعكس على مجريات الأحداث، ما يجعل حضورها محورياً في البناء الدرامي للعمل.

وكشفت أن مسلسل «عم قنديل»، الذي تشارك في بطولته، لن يُعرض في رمضان، حيث تقرر تصويره بعد انتهاء الموسم، مُعربة عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع محمد هنيدي، نظراً لقيمته الفنية والجماهيرية، إضافة إلى حماسها للتعاون مع المؤلف يوسف معاطي والمخرج حسين المنباوي، مؤكدة ثقتها بأن كواليس التصوير ستكون ممتعة ومليئة بالطاقة الإيجابية.

من ناحية أخرى، تترقب داليا مصطفى عرض مسلسل «روج أسود»، المستوحى من قصص حقيقية مأخوذة من ملفات محكمة الأسرة المصرية، ويشارك في بطولته رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، عابد عناني، تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

وأوضحت أن العمل يمثّل تجربة إنسانية جريئة تسلّط الضوء على قضايا المرأة والمجتمع، وتجسِّد فيه شخصية «ليلى»، وهي امرأة متزوجة تتعرض لمشكلات متفاقمة، ما يدفعها إلى الشعور بفقدان الأمان وتراكم المشاعر السلبية، وتقرر اللجوء إلى محكمة الأسرة. وهناك تلتقي بـ 3 نماذج نسائية أخرى تجسِّدها رانيا يوسف ولقاء الخميسي ومي سليم، حيث تمثّل قصة كل واحدة منهن شريحة مختلفة.

وتنشأ بين البطلات علاقة صداقة إنسانية تتطور مع تصاعد الأحداث وتستمر حتى الحلقات الأخيرة، في إطار درامي مشوق يكشف عن المعاناة النفسية والاجتماعية للمرأة.