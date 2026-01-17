الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

صاروخ ناسا الجديد يتجه نحو منصة الإطلاق استعداداً لرحلة حول القمر

صاروخ ناسا الجديد يتجه نحو منصة الإطلاق استعداداً لرحلة حول القمر
17 يناير 2026 19:03

 توجه صاروخ ناسا العملاق الجديد إلى منصة الإطلاق، اليوم السبت، استعداداً لرحلة تهدف إلى إرسال رواد فضاء في رحلة حول القمر والعودة إلى الأرض، في أول مهمة مأهولة من نوعها منذ أكثر من نصف قرن.
 ويتوقع أن تتم الرحلة مطلع شهر فبراير  المقبل.
وبدأ الصاروخ الذي يبلغ طوله 322 قدماً (98 متراً) رحلته البطيئة بسرعة 1 ميل في الساعة من مبنى تجميع المركبات في مركز كينيدي للفضاء عند الفجر.
ويتوقع أن تستمر رحلة الصاروخ إلى منصة الإطلاق، والتي يبلغ طولها أربعة أميال (ستة كيلومترات)، حتى حلول الليل.
وتجمع حشد غفير من العاملين بمركز الفضاء وعائلاتهم قبل الفجر، في طقس بارد لمشاهدة مثل هذا الحدث الذي طال انتظاره، والذي تأجل تنفيذه لسنوات.
وتجمع هؤلاء قبل انطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي من المبنى، الذي تم تشييده خلال ستينيات القرن الماضي لصواريخ ساتورن 5 التي أرسلت 24 رائد فضاء إلى القمر ضمن برنامج أبولو.
وقاد الحشد الغفير المدير الجديد لناسا جاريد إسحاقمان وجميع رواد الفضاء الأربعة المكلفين بالمهمة. وبوزن يبلغ 11 مليون رطل (5 ملايين كيلو جرام ) تحرك صاروخ نظام الإطلاق الفضائي وكبسولة طاقم رواد  أوريون أعلاه، على متن ناقلة ضخمة كانت تستخدم إبان عصري أبولو ومكوك الفضاء. وتم تحديث هذه الناقلة لتتحمل الوزن الإضافي لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي.

أخبار ذات صلة
"ناسا" تنقل صاروخها الجديد للدوران حول القمر إلى منصة الإطلاق
أول إجلاء طبي من المدار.. ناسا تعيد 4 رواد فضاء إلى الأرض
المصدر: د ب أ
ناسا
آخر الأخبار
ثاني بن أحمد الزيودي
اقتصاد
"يوم التجارة والاستثمار الإماراتي الكاميروني" يستكشف فرص بناء شراكات جديدة
اليوم 12:36
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
علوم الدار
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
اليوم 12:30
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
الرياضة
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
اليوم 12:30
تطبيقات رئيسية للشبكات الاجتماعية على هاتف ذكي
الذكاء الاصطناعي
تراجع تنزيل التطبيقات في العالم خلال العام الماضي
اليوم 12:16
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©