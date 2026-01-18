الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
"ناسا" تنقل صاروخها الجديد للدوران حول القمر إلى منصة الإطلاق

صاروخ تابع لناسا ومركبة أوريون في مبنى منصة الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء بفلوريدا
18 يناير 2026 09:01

نقلت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أمس، صاروخها الجديد نحو منصة الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء، استعدادًا لمهمته المقررة مطلع فبراير المقبل، والهادفة إلى إرسال رواد فضاء حول القمر والعودة بهم إلى الأرض، في أول رحلة مأهولة من نوعها منذ أكثر من 50 عامًا.

 

وبدأ الصاروخ الذي يبلغ طوله 98 مترًا رحلته بسرعة 1 ميل في الساعة من مبنى تجميع المركبات في مركز كينيدي للفضاء صباح أمس، ومن المتوقع أن تستمر الرحلة إلى منصة الإطلاق 24 ساعة.

 

وتُعدُّ هذه الرحلة ثاني اختبار لصاروخ نظام الإطلاق الفضائي "SLS" والأول الذي يحمل على متنه طاقمًا بشريًا، إذ سيعيش 4 رواد فضاء داخل كبسولة "أوريون"، وسيختبرون أنظمة دعم الحياة والاتصالات، إضافة إلى تنفيذ تدريبات على مناورات الالتحام في الفضاء.

 

ويولّد الصاروخ قوة دفع عند الإقلاع تزيد بنسبة 15% عن صاروخ "ساتورن 5" المستخدم في الستينيات.

 

وتأتي هذه الرحلة ضمن برنامج "أرتيميس" الذي تبلغ تكلفته الإجمالية بالمليارات استكمالًا لرحلة تجريبية غير مأهولة أُجريت عام 2022، وتمهيدًا لمهمة "أرتميس 3" الهادفة إلى إنزال رواد فضاء قرب القطب الجنوبي للقمر في أقرب وقت ممكن؛ حيث تسعى "ناسا" إلى إنشاء قاعدة مستدامة على القمر لتكون نقطة انطلاق مستقبلية نحو المريخ.

 

المصدر: وام
