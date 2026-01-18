الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الترفيه

تجربة طهي حيّة في «الشارقة للأدب الأفريقي»

تجربة طهي حيّة في «الشارقة للأدب الأفريقي»
18 يناير 2026 16:02

أبوظبي (الاتحاد) تحوّلت منطقة «من المزرعة إلى الطاولة» في الدورة الثانية من مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي إلى مساحة حيّة تجمع بين الزراعة والطهي والتجربة المباشرة. في هذه المنطقة عُرضت المنتجات الزراعية الطازجة على طاولة مخصّصة، لتكون جزءاً أساسياً من ورش الطهي التي قدّمها أشهر الطهاة الأفارقة أمام الجمهور، بدءاً من اختيار المكوّنات، وصولاً إلى إعداد الوصفات على الهواء مباشرة.ومع متابعة الجمهور تفاصيل الطهي خطوة بخطوة، تعرّفوا على طرق التحضير المرتبطة بثقافات أفريقية متنوعة. ومع اكتمال كل وصفة، نُقلت الأطباق إلى الطاولة ليشارك الجمهور في تذوّقها، في تجربة تفاعلية. بهذه الصيغة، قدّم المهرجان المطبخ الأفريقي بوصفه جزءاً من السرد الثقافي اليومي، ومساحة تلاقٍ لجمهور أفريقيا مع الزوّار من مختلف الجنسيات، جامعاً بين المعرفة والذائقة والتراث.

