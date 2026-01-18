شيخة الجابري تكتب: العزم الذي لا يَلين

يوم السابع عشر من يناير ليس يوماً عادياً لدولة الإمارات، هو يوم العزة والكرامة، يوم انتصار الوطن وفطنة أبنائه وقوتهم، يوم الإيمان الصادق بأهميته ليس كأرض نعيش عليها، بل بوصفه حباً متجذراً داخل القلوب، يُشبه تماماً محبتنا الكبيرة والصادقة للقيادة التي تمضي بهذا الوطن الغالي نحو المعالي والمجد والسؤدد.

إنّ التلاحم بين القيادة وأبناء الوطن ليس وليد اللحظة، بل إنه عهد معقود من الشعب لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لذا فإن هذه الملحمة التاريخية هي أهم ما يميز العلاقة بين القائد وشعبه.

إن الذكرى الرابعة ليوم العزم تأتي في وقتٍ تزداد اللحمة فيه بين القيادة والشعب، وتتكاتف قلوب أبناء الإمارات وتتعاهد على صون الأرض والحفاظ على العَلَم، ومعها نستذكر القول الخالد لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله: «البيت متوحد». هذه العبارة التي حفظها الصغار والكبار وعاهدوا الله على التمسك بها والدفاع عنها في مواجهة كل ظرف أو موقف.

لقد أكدت دولة الإمارات وفي كثير من المواقف دعمها لجهود السلام والاستقرار، ولطالما دافعت عن هذه القناعة صوناً لكرامة الإنسان وحفظاً لسلامة الأوطان، ولقد وقفت كثيراً ولا تزال سنداً وعوناً لكل محتاج، وهذه الجهود التي يقف لها العالم اليوم احتراماً وتقديراً، إنما تؤكد قوة الحضور الإماراتي.

يأتي يوم العزم ليجدد فيه أبناء الإمارات تمسّكهم بأرضهم ومحبتهم وولائهم لقيادتهم، فهذه العلاقة الوطيدة هي بقلوب ثابتة، والدفاع عنها فرضٌ علينا جميعاً. حفظ الله وطننا وقيادته وكل من يقاسمنا رغيف الخبز على أرضه.

كلُّ عام والبيت أكثر توحداً وتكاتفاً وتلاحماً.