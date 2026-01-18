الإثنين 19 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

شيخة الجابري تكتب: العزم الذي لا يَلين

شيخة الجابري تكتب: العزم الذي لا يَلين
19 يناير 2026 01:46

يوم السابع عشر من يناير ليس يوماً عادياً لدولة الإمارات، هو يوم العزة والكرامة، يوم انتصار الوطن وفطنة أبنائه وقوتهم، يوم الإيمان الصادق بأهميته ليس كأرض نعيش عليها، بل بوصفه حباً متجذراً داخل القلوب، يُشبه تماماً محبتنا الكبيرة والصادقة للقيادة التي تمضي بهذا الوطن الغالي نحو المعالي والمجد والسؤدد.
إنّ التلاحم بين القيادة وأبناء الوطن ليس وليد اللحظة، بل إنه عهد معقود من الشعب لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لذا فإن هذه الملحمة التاريخية هي أهم ما يميز العلاقة بين القائد وشعبه.
إن الذكرى الرابعة ليوم العزم تأتي في وقتٍ تزداد اللحمة فيه بين القيادة والشعب، وتتكاتف قلوب أبناء الإمارات وتتعاهد على صون الأرض والحفاظ على العَلَم، ومعها نستذكر القول الخالد لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله: «البيت متوحد». هذه العبارة التي حفظها الصغار والكبار وعاهدوا الله على التمسك بها والدفاع عنها في مواجهة كل ظرف أو موقف.
لقد أكدت دولة الإمارات وفي كثير من المواقف دعمها لجهود السلام والاستقرار، ولطالما دافعت عن هذه القناعة صوناً لكرامة الإنسان وحفظاً لسلامة الأوطان، ولقد وقفت كثيراً ولا تزال سنداً وعوناً لكل محتاج، وهذه الجهود التي يقف لها العالم اليوم احتراماً وتقديراً، إنما تؤكد قوة الحضور الإماراتي.
يأتي يوم العزم ليجدد فيه أبناء الإمارات تمسّكهم بأرضهم ومحبتهم وولائهم لقيادتهم، فهذه العلاقة الوطيدة هي بقلوب ثابتة، والدفاع عنها فرضٌ علينا جميعاً. حفظ الله وطننا وقيادته وكل من يقاسمنا رغيف الخبز على أرضه.
كلُّ عام والبيت أكثر توحداً وتكاتفاً وتلاحماً.

أخبار ذات صلة
شيخة الجابري تكتب: الموروث في الأعراس
شيخة الجابري تكتب: وطن الحكمة والأمان
أحوال
شيخة الجابري
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات والمذكرات بين البلدين
اليوم 19:12
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان تعزيز التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
اليوم 18:37
محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات الأولى عالمياً في مؤشر الثقة بالحكومات
اليوم 17:16
خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة حمد بن راشد بن حمد الهاجري
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة حمد بن راشد بن حمد الهاجري
اليوم 18:52
حمدان بن زايد يطلع على نتائج ومخرجات مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2026»
علوم الدار
حمدان بن زايد يطلع على نتائج ومخرجات مهرجان ليوا الدولي «ليوا 2026»
اليوم 17:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©