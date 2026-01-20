الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الترفيه

ماغي بوغصن تقدم وجبة فنية ثرية في رمضان

ماغي بوغصن تقدم وجبة فنية ثرية في رمضان
20 يناير 2026 16:24

محمد قناوي (القاهرة) تخوض الممثلة ماغي بوغصن المنافسة الدرامية في الموسم الرمضاني، من خلال مسلسل «بالحرام»، يشارك في بطولته باسم مغنية، كارول عبود، تقلا شمعون، توني عيسى، وسارة أبي كنعان، تأليف فادي حسين وشادي كيوان، وإخراج فيليب أسمر.
وتدور قصة المسلسل في إطار درامي اجتماعي مشوّق، ويتناول تقاطع السُّلطة بالمال داخل عالم معتم بالأسرار والخفايا. ويغوص العمل في أعماق النفس البشرية من خلال شخصيات مركبّة، مع تسليط الضوء على الغموض النفسي والموضوعات الإنسانية التي تمسّ وجدان المشاهد العربي.
وأوضحت ماغي أن الجمهور سيكون على موعد مع تجربة درامية مختلفة، حيث يقدّم «بالحرام» وجبة فنية ثرية بالأحداث المتشابكة، ذات الطابع الاجتماعي والإنساني العميق، وتطل خلال أحداث المسلسل بشخصية تحمل اسم «جود».
وأشارت إلى أن المسلسل يتمتع بثراء واضح على مستوى الموضوع الدرامي وتعدد الشخصيات، مؤكدة أنه يطرح قضية تهم الشارع العربي، برؤية تجمع بين العمق والإبهار البصري من حيث الصورة والحركة والإخراج، إلى جانب أجواء تمزج بين الفرح والتوتر في آن واحد.
وأكدت ماغي أنها لا تزال تعيش حالة من الترقب مهما بلغت خبرتها الفنية، بسبب الإحساس بالمسؤولية بعد النجاحات المتتالية التي حققتها في السنوات الماضية.
وأفادت بأنها تفكر دائماً في ذائقة الجمهور وما يفضّله، إلى جانب العديد من التفاصيل الفنية الأخرى التي تحرص على دراستها بعناية خلال التحضير لأي مشروع جديد. وشدّدت على أن الذكاء في اختيار الموضوع والعناصر الفنية بات ضرورة لأي فنان يسعى للاستمرار، مؤكدة أن البطل الحقيقي هو العمل نفسه، وأنها لا تؤمن بفكرة الدور الكبير أو الصغير، بل بقيمة المشاركة وتأثيرها في السياق الدرامي العام.

