«ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ» يواصل «حديث العلوم»

خلال إحدى جلسات السلسلة الشهرية (من المصدر)
21 يناير 2026 01:29

أبوظبي (الاتحاد) 

يستعد «مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ»، أكبر مركز متخصِّص في بحوث الحياة البحرية وإنقاذها وإعادة تأهيلها وإطلاقها في مواطنها الطبيعية على مستوى المنطقة، لاستضافة الجلسة الأولى من سلسلة حديث العلوم الشهرية لعام 2026، يوم 22 يناير الساعة 6:30 مساءً، وذلك في إطار مساعي المركز المتواصلة لتعزيز المعرفة العلمية والوعي البيئي ودعم المشاركة المجتمعية.
واستكمالاً لعام 2025 الحافل بالبرامج التعليمية النوعية، استقطبت سلسلة حديث العلوم أكثر من 3000 مشارك حتى اليوم، وأسهمت في تعميق فهمهم لعلوم حماية البيئة، وتعزيز دورهم في دعم الممارسات المسؤولة تجاه الموارد الطبيعية. 
وتستضيف جلسة شهر يناير، الدكتور داريو بينيلو، رئيس وحدة تقييم وبحوث مصايد الأسماك في هيئة البيئة - أبوظبي، حيث يستعرض أهمية مصايد الأسماك المستدامة في دعم المرونة الاقتصادية، وحماية التنوع البيولوجي، والمساهمة في تحقيق أهداف المناخ، إلى جانب ضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل للأجيال. 

جلسة معمّقة  
وتناولت الجلسات السابقة من سلسلة حديث العلوم مجموعة من المحاور الرئيسة، بينها جلسة معمّقة خصِّصت لأبقار البحر «الأطوم»، والتي تم خلالها استعراض جهود «سي وورلد» في رعاية عِجل البحر الصغير «ملقوط»، الذي يُعد واحداً من 3 فقط من أبقار البحر التي تخضع لرعاية الإنسان على مستوى العالم. كما سلّطت إحدى الجلسات الضوء على النظم البيئية للأعشاب البحرية، والتي قدمتها الدكتورة هونغ نغوين، باحث أول في «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ»، ورئيس برنامج دراسة الأعشاب البحرية في المركز. 

60 مشاركاً 
كما شارك المركز في المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، الذي استضافته أبوظبي في أكتوبر 2025، حيث نظّم المركز جلسة مخصَّصة ضمن فعاليات المؤتمر. 
ويقدّم «مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ» برامج تعليمية تطبيقية لطلبة المدارس صمِّمت لتناسب مختلف المراحل الدراسية، وقد أسهمت حتى الآن في إشراك آلاف الطلبة. وإلى جانب ذلك، يوفّر المركز لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية فرص تدريب عملي بالتعاون مع فرق البحث والإنقاذ، والتي مكّنت أكثر من 60 مشاركاً من اكتساب معارف عملية مباشرة حول ممارسات البحث وجهود الحفاظ على البيئة في سياقات واقعية. 
وتقام سلسلة حديث العلوم شهرياً في «ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ»، بالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي، ومجموعة الإمارات للتاريخ الطبيعي، وشركة نوتيكا للخدمات البيئية. 
وتتاح إمكانية الدخول إلى هذه الفعاليات مجاناً، على أن يكون التسجيل المسبق شرطاً أساسياً للحضور. ولا تُعد هذه الحوارات مناسبة للأطفال دون الـ 5 سنوات.

أبوظبي
الإمارات
مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ
الحياة البحرية
