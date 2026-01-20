الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«الثريا 2026».. منصّة ثقافية في الصناعات الإبداعية

جانب من أجواء «الثريا» (من المصدر)
21 يناير 2026 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
حمدان بن محمد بن زايد يزور معرضَي «يومكس» و«سيمتكس» 2026

تستعد إمارة أبوظبي لاستضافة النسخة الرابعة من معرض ومنصة الثريا 2026، خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير 2026، في قاعة المارينا بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، رئيسة مجلس إدارة منصة الثريا، وبرعاية كلٍّ من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومركز أدنيك أبوظبي، وشبكة أبوظبي للإعلام. 

آفاق جديدة 
تُعد منصّة الثريا إحدى المبادرات الثقافية والاقتصادية النوعية، التي تسهم في دعم الصناعات الإبداعية وتعزيز الاقتصاد الثقافي، من خلال توفير مساحة تفاعلية تجمع المبدعين والفنانين والمثقفين وروّاد الأعمال، ولاسيما رائدات الأعمال الإماراتيات، لتمكينهن من عرض مشاريعهن الإبداعية، وتوسيع شبكات التواصل، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمار.
وتأتي النسخة الرابعة من «الثريا» امتداداً للنجاحات التي حققتها الدورات السابقة، حيث تتضمن برنامجاً متكاملاً من المعارض الفنية، والأمسيات الثقافية والشعرية، والندوات الحوارية، وورش العمل المتخصصة، التي تُسلط الضوء على التجارب الريادية النسائية، وتناقش فرص النمو والاستدامة في القطاعات الثقافية والإبداعية.

شبكات التواصل
تشكّل منصّة الثريا مساحة تمكينية مهمة لرائدات الأعمال الإماراتيات، حيث تتيح لهن فرصة الترويج لمشاريعهن الإبداعية أمام جمهور واسع، وتوسيع شبكات التواصل المهنية، والوصول إلى شرائح جديدة من المهتمين بالثقافة والإبداع، مع ربط منتجاتهن بالرسالة الثقافية والسياحية للمنصة. 
وأكدت مشاركات سابقات، أن «الثريا» أسهمت في تحقيق نمو فعلي ومستدام للمشاريع النسائية الإماراتية، وفتحت آفاق التعاون والشراكات مع مؤسسات محلية ودولية، مما عزّز حضورهن في المشهدين الثقافي والاقتصادي.

وجهة جاذبة
تسهم منصّة الثريا أيضاً، في تعزيز النشاط الثقافي والسياحي، من خلال إبراز أبوظبي وجهة جاذبة للفعاليات الثقافية والمعارض النوعية، وتحفيز السياحة الثقافية والإبداعية، بما يعزِّز من جودة الحياة ويكرّس مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً وعالمياً للثقافة والإبداع. 
وتحظى المنصّة بدعم إعلامي واسع، يعكس أهمية الحدث وأبعاده الثقافية والتمكينية، ويعزِّز من وصول رسالته إلى مختلف فئات المجتمع، داعية الجمهور والمهتمين بالشأن الثقافي وريادة الأعمال إلى زيارة المعرض والمشاركة في فعالياته، في تجربة تجمع بين الإبداع، والتمكين، والهوية الوطنية.

الصناعات الإبداعية
الإمارات
أبوظبي
الثريا
منصة الثريا
شما بنت محمد بن خالد
شما بنت محمد
آخر الأخبار
لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
اقتصاد
لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
اليوم 21:02
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اقتصاد
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اليوم 21:00
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
اليوم 20:57
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
الرياضة
«نخبة مقاتلي الفنون المختلطة» جاهزون لموقعة «الطريق إلى دبي»
اليوم 20:56
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
الأخبار العالمية
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
اليوم 20:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©