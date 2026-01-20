«الثريا 2026».. منصّة ثقافية في الصناعات الإبداعية

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد إمارة أبوظبي لاستضافة النسخة الرابعة من معرض ومنصة الثريا 2026، خلال الفترة من 25 إلى 29 يناير 2026، في قاعة المارينا بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، رئيسة مجلس إدارة منصة الثريا، وبرعاية كلٍّ من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومركز أدنيك أبوظبي، وشبكة أبوظبي للإعلام.



آفاق جديدة

تُعد منصّة الثريا إحدى المبادرات الثقافية والاقتصادية النوعية، التي تسهم في دعم الصناعات الإبداعية وتعزيز الاقتصاد الثقافي، من خلال توفير مساحة تفاعلية تجمع المبدعين والفنانين والمثقفين وروّاد الأعمال، ولاسيما رائدات الأعمال الإماراتيات، لتمكينهن من عرض مشاريعهن الإبداعية، وتوسيع شبكات التواصل، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمار.

وتأتي النسخة الرابعة من «الثريا» امتداداً للنجاحات التي حققتها الدورات السابقة، حيث تتضمن برنامجاً متكاملاً من المعارض الفنية، والأمسيات الثقافية والشعرية، والندوات الحوارية، وورش العمل المتخصصة، التي تُسلط الضوء على التجارب الريادية النسائية، وتناقش فرص النمو والاستدامة في القطاعات الثقافية والإبداعية.



شبكات التواصل

تشكّل منصّة الثريا مساحة تمكينية مهمة لرائدات الأعمال الإماراتيات، حيث تتيح لهن فرصة الترويج لمشاريعهن الإبداعية أمام جمهور واسع، وتوسيع شبكات التواصل المهنية، والوصول إلى شرائح جديدة من المهتمين بالثقافة والإبداع، مع ربط منتجاتهن بالرسالة الثقافية والسياحية للمنصة.

وأكدت مشاركات سابقات، أن «الثريا» أسهمت في تحقيق نمو فعلي ومستدام للمشاريع النسائية الإماراتية، وفتحت آفاق التعاون والشراكات مع مؤسسات محلية ودولية، مما عزّز حضورهن في المشهدين الثقافي والاقتصادي.



وجهة جاذبة

تسهم منصّة الثريا أيضاً، في تعزيز النشاط الثقافي والسياحي، من خلال إبراز أبوظبي وجهة جاذبة للفعاليات الثقافية والمعارض النوعية، وتحفيز السياحة الثقافية والإبداعية، بما يعزِّز من جودة الحياة ويكرّس مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً وعالمياً للثقافة والإبداع.

وتحظى المنصّة بدعم إعلامي واسع، يعكس أهمية الحدث وأبعاده الثقافية والتمكينية، ويعزِّز من وصول رسالته إلى مختلف فئات المجتمع، داعية الجمهور والمهتمين بالشأن الثقافي وريادة الأعمال إلى زيارة المعرض والمشاركة في فعالياته، في تجربة تجمع بين الإبداع، والتمكين، والهوية الوطنية.