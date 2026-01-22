أبوظبي تستضيف للمرة الأولى IAAPA الشرق الأوسط 2026

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي للمرة الأولى معرض ومؤتمر IAAPA الشرق الأوسط 2026، الحدث الأبرز عالمياً في قطاع المدن الترفيهية والجذب السياحي، وذلك خلال الفترة من 30 مارس إلى 2 أبريل 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي. ويجمع الحدث نخبة قادة وصناع القرار والشركات العالمية المتخصّصة في صناعة الترفيه، في محطة تعكس تنامي مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً ودولياً للابتكار والتطوير في هذا القطاع الحيوي.ويوفّر المعرض منصة عالمية تربط بين المشغّلين والمورّدين والمطوّرين وقادة القطاع من مختلف مجالات صناعة الترفيه، بما في ذلك المدن الترفيهية، والحدائق المائية، ومراكز الترفيه المغلقة، والمتاحف، والمعالم الثقافية، وتجارب الوجهات السياحية. ويجسّد معرض ومؤتمر IAAPA الشرق الأوسط التزام المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية IAAPA بتوحيد مجتمع صناعة الترفيه العالمي، وتعزيز فرص التعاون وتبادل الخبرات والمعارف والارتقاء بالمعايير المهنية للقطاع. ومع اكتمال حجز مساحات العرض، يشهد المعرض مشاركة أكثر من 325 جهة عارضة تستعرض أحدث الابتكارات في منتجات وخدمات عالم الترفيه، بما يشمل الألعاب والمرافق الترفيهية، وتجهيزات الحدائق المائية، وحلول الترفيه المبتكرة، والتقنيات الحديثة، إلى جانب أنظمة السلامة والتشغيل. البرنامج التعليمي يقدّم معرض ومؤتمر IAAPA الشرق الأوسط برنامجاً تعليمياً متكاملاً يواكب أولويات القطاع، ويوفّر فرصاً للتواصل والتطوير المهني. وتغطي الجلسات التعليمية محاور متخصّصة صُمّمت لتلبية احتياجات مختلف مجالات صناعة الترفيه. كما يتضمن البرنامج جولات تعليمية حصرية EDUTours، تتيح للمشاركين فرصة التعرُّف إلى كواليس مجموعة من أبرز الوجهات الترفيهية وأكثرها ابتكاراً في المنطقة، إضافة إلى الاطلاع بشكل مباشر على أساليب التشغيل، ومعايير السلامة، وطرق إدارة تجربة الزوّار. ومن أبرز هذه الجولات: يوم الترفيه في الأماكن المغلقة، الذي يشمل زيارات إلى Adrenak Adventure وPixoul Gaming، وناشيونال أكواريوم أبوظبي، يوم المتاحف الذي يضم زيارة إلى «تيم لاب فينومينا أبوظبي» teamLab Phenomena. جولات حصرية خلف الكواليس في «سي وورلد»، و«ياس ووتروورلد»، و«عالم وارنر براذرز» الذي سيستضيف أيضاً حفل الافتتاح الرسمي للمعرض. ويعَدّ التطوير المهني ركناً أساسياً في برنامج المعرض، حيث تسلط فعاليات الحدث الضوء على معاهد IAAPA المعتمدة، بما في ذلك معهد محترفي المدن الترفيهية، ومعهد محترفي الترفيه في الأماكن المغلقة، ومعهد IAAPA للسلامة. وتوفّر هذه المعاهد برامج تعليمية منظَّمة وشهادات مهنية معتمدة من IAAPA. وقال بيتر فان دير شانس، المدير التنفيذي ونائب رئيس IAAPA لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: يمثّل معرض ومؤتمر IAAPA الشرق الأوسط خطوة نوعية تعكس التزام IAAPA الراسخ تجاه المنطقة. فقد صُمّم المعرض بهدف دعم قطاع الترفيه عبر توفير فرص التعليم، والارتقاء بالمعايير المهنية، وتعزيز التعاون، إضافة إلى توطيد الروابط بين الخبرات العالمية وتعزيز التنمية على المستوى الإقليمي. وقال جاكوب وال، الرئيس والمدير التنفيذي لرابطة IAAPA: تُعد منطقة الشرق الأوسط سوقاً ذات أولوية استراتيجية لـIAAPA وصناعة الترفيه العالمية. ويجسّد معرض ومؤتمر IAAPA الشرق الأوسط دورنا في توفير منبر للتواصل بين الجهات الفاعلة في القطاع بهدف دعم تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز التعاون، وتحقيق التنمية المستدامة. ويشكّل معرض ومؤتمر IAAPA الشرق الأوسط محطة محورية ضمن استراتيجية IAAPA طويلة المدى لترسيخ حضورها في المنطقة ودفع عجلة الابتكار في صناعة الترفيه قُدماً من خلال تعزيز التواصل والتعلّم وتبادل الخبرات بما يتماشى مع رسالة الرابطة العالمية. ويأتي المعرض ضمن جهود IAAPA المستمرة لخدمة أعضائها حول العالم من خلال التعليم، والتعاون، وتطوير معايير الصناعة، ودعم الحوار بين الأسواق الراسخة والناشئة.