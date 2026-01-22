«مبادلة أبوظبي للتنس» تحتفي بعام الأسرة

أبوظبي (وام)



في إطار الاحتفاء بـ«عام الأسرة 2026» وترسيخ قيَم التلاحم المجتمعي وتعزيز أنماط الحياة الصحية المشتركة، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة مبادلة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات، في نسختها الرابعة، المقررة إقامتها في مركز التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 31 يناير حتى 7 فبراير المقبل، عن تخصيص مجموعة من البرامج المجتمعية والرياضية الموجهة للأسر.وأكدت اللجنة أن هذه المبادرات تأتي انسجاماً مع توجهات الدولة في عام الأسرة، الهادفة إلى توفير بيئة رياضية وترفيهية جامعة للأسرة الإماراتية، وتعزيز مشاركة أفرادها في الفعاليات الكبرى، بما يسهم في ترسيخ مفاهيم الترابط الأسري ونشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة.

وأوضحت أنها قررت تخصيص يوم السبت 31 يناير، وهو اليوم الافتتاحي للبطولة، ليكون الدخول مجاناً، لإتاحة الفرصة للاستمتاع بأجواء المنافسات ومتابعة نخبة اللاعبات المصنّفات من مختلف أنحاء العالم، في تجربة رياضية وترفيهية متكاملة تعكس روح «عام الأسرة».

كما تقرر تخصيص الأحد 1 فبراير، ليكون «يوماً للطفل» ويتضمن عدداً من الفعاليات التعريفية والتفاعلية، إلى جانب حصص تدريبية خاصة بلعبة التنس، وذلك تزامناً مع انطلاق منافسات الدور الرئيس للبطولة، بما يسهم في اكتشاف المواهب الناشئة وتشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة في بيئة آمنة ومحفزة.

وأضافت اللجنة أن الدخول المجاني للأطفال سيستمر خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير، تأكيداً على التزام البطولة بدورها المجتمعي، ودعماً لمشاركة الصغار ضمن أجواء عائلية تعزز القيَم الرياضية وروح الانتماء.

وتقام البطولة بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي ومبادلة، وبالتعاون مع شركة «ماري»، ضمن بطولات فئة الـ500 نقطة، وتُعد إحدى أبرز المحطات العالمية لرياضة التنس النسائي في المنطقة، حيث تجمع بين التنافس الرياضي الرفيع المستوى والبعد المجتمعي، بما ينسجم مع أهداف «عام الأسرة» في تعزيز جودة الحياة وتوطيد الروابط الأسرية عبر الرياضة والثقافة.