لأول مرة في الشرق الأوسط العمل الفني «إنك»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن استضافة العرض الأول في الشرق الأوسط للعمل الفني «إنك»، العرض متعدد الوسائط، الذي يقدمه هوانج يي ستوديو بلاس، يوم الخميس المقبل 5 فبراير 2026 عند الساعة 7:30 مساءً على المسرح الأحمر. ويأتي العرض بالتعاون مع مبادرة دانس ريفلكشنز من دار فان كليف آند آربلز للمجوهرات، ويشكّل عملاً استثنائياً على الصعيدين البصري والعاطفي، حيث يجمع بين الرقص المعاصر وفن الخط التقليدي، إلى جانب أحدث المؤثرات السمعية والبصرية، ليوفّر تجربة مسرحية غامرة لا تُضاهى. ويتولى مصمم الرقصات التايواني الشهير هوانج يي تصميم العرض وإخراجه بإلهامٍ من سلسلة فن الخط «سايلنت ميوزك» للخطاط الشهير تونج يانج-تسي، في حين تأتي المؤثرات السمعية والبصرية من إبداع الفنان الياباني ريويتشي كوروكاوا، الذي حاز مؤخراً على جائزة ريتشارد ميل للفنون. ويحوّل العرض الإيماءات الفلسفية والجسدية لفن الرسم بالحبر إلى حركة نابضة بالحياة، داعياً الجمهور إلى اختبار العلاقة الشعرية بين الجسد والصوت وفن التشكيل البصري. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال بيل براجن، المدير الفني التنفيذي لمركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي: «أذهل العرض الثنائي الذي قدمه هوانج يي مع الروبوت الصناعي كوكا الجمهور خلال موسمنا الافتتاحي قبل عقد من الزمن، ولذلك فإن استقباله مجدداً في بداية عقدنا الثاني يحمل طابعاً خاصاً. يبرهن عرض «إنك» على مدى تطوّر أعماله، إذ يوظّف التكنولوجيا بطرق لافتة وغير متوقعة، مع الحفاظ على طابع شعري وإنساني عميق. ويسعدنا الترحيب به من جديد في أبوظبي ومشاركة الجمهور هذا العرض الاستثنائي الذي يُقدَّم للمرة الأولى في الشرق الأوسط، حيث يدمج بين فن الخط التقليدي والفنون المعاصرة متعددة الوسائط والروبوتات». ويبدع الراقصون على المسرح حركات جسدية تحاكي حركة فرشاة الخطّاط، فيما تعزّز البيئة السمعية والبصرية التفاعلية التي ابتكرها كورواكا كل حركة، فتتلاشى الحدود بين العالمين المادي والرقمي في عرض يجمع بين الدقة والانسيابية والتعبير العاطفي. وبعد انطلاق العرض على مسرح تايتشونج الوطني والمسرح الوطني في تايبيه في عام 2023، حظي «إنك» باهتمام عالمي بفضل توليفته المبتكرة التي تجمع بين مختلف التخصصات. ويعكس تقديم العرض في جامعة نيويورك أبوظبي التزام مركز الفنون بتسليط الضوء على أبرز الفنانين العالميين وأعمالهم، التي تتحدى المفهوم الاعتيادي لعروض الأداء، ويحتفي في الوقت ذاته بالتعاون المميز مع مبادرة دانس ريفلكشنز من دار فان كليف آند آربلز للمجوهرات. وفي إطار العرض المميز لهوانج يي ستوديو بلاس في أبوظبي، يقدم مركز الفنون سلسلة من البرامج التفاعلية، التي توفّر للجمهور فهماً أعمق حول أعمال الفنان هوانج يي، الذي يقدم يوم الثلاثاء 3 فبراير ورشة عمل بعنوان «همسات الجسد» حول الرقص المعاصر، والتي تدعو المشاركين لاستكشاف التناغم في الفكر والحركة بالاعتماد على الوعي الجسدي والتنفس والإيماءات. ويحظى الجمهور يوم الأربعاء 4 فبراير 2026، بفرصة حضور الجلسة الحوارية الفنية «الفنون والحركة والعرفان»، التي يتحدث فيها هوانج يي عن فلسفته الإبداعية وتعاونه مع المبدعين من مختلف التخصصات، وأهمية التقدير والوعي في الممارسات الفنية. وتوفر الفعاليتان فرصة نادرة للراقصين وفناني الوسائط والطلاب والمجتمع ككل للتفاعل مباشرة مع أحد أبرز الأسماء في مجال تصميم الرقص المعاصر. والجدير بالذكر، يقدم مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عروضاً إبداعية متعددة المجالات في الموسيقى والمسرح والرقص والسينما تتحدى المألوف وتتخطى كافة الحدود والحواجز. ويصبو المركز لترسيخ مكانته كمركز رائد للعروض والفنون المسرحية على المستوى العالمي، حيث يقدم مواهب فنية محترفة من مختلف أنحاء العالم إلى جانب عرض إبداعات الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المحلي. ويعتمد مركز الفنون على موارد وكفاءات جامعة نيويورك أبوظبي لخلق مساحة ديناميكية للجمهور والمواهب الفنية الزائرة، وذلك بهدف تحفيز جهود البحث والاستكشاف والمثابرة في رحلة البحث عن المعرفة وتحقيق الحكمة. تحظى عروض الرقص في مركز الفنون بدعم أو يتم تقديمها بالتعاون مع مبادرة دانس ريفلكشنز من دار فان كليف آند آربلز للمجوهرات. ويفخر المركز أيضاً بدعمٍ كريم من شركة مبادلة. وتضم جامعة نيويورك أبوظبي أول حرم جامعي شامل للآداب والعلوم الإنسانية في الشرق الأوسط تديره جامعة بحثية أمريكية مرموقة. وتصنَّف مؤسسة تايمز للتعليم العالي جامعة نيويورك ضمن أفضل 31 جامعة في العالم، مما يضعها في المرتبة الأولى ضمن الجامعات المصنّفة عالمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. قامت جامعة نيويورك أبوظبي بدمج منهج جامعي انتقائي للغاية عبر التخصصات مع مركز عالمي للأبحاث المتقدمة والدراسات الأكاديمية. تمكّن الجامعة طلابها في العلوم والهندسة والعلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون من النجاح في عالم مترابط بشكل متزايد وتعزيز التعاون والتقدم في التحديات المشتركة للإنسانية. يتوافد الطلاب المتفوقون إلى جامعة نيويورك أبوظبي من أكثر من 120 دولة ويتحدثون أكثر من 100 لغة. تشكّل فروع جامعة نيويورك في نيويورك وأبوظبي وشنغهاي معاً العمود الفقري لجامعة عالمية فريدة من نوعها، مما يمنح أعضاء هيئة التدريس والطلاب فرصاً لتجربة بيئات تعليمية متنوعة والانغماس في الثقافات الأخرى في واحد أو أكثر من مواقع الدراسة بالخارج العديدة لجامعة نيويورك في ست قارات.