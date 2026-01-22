شاكيرا تشارك في «أوفليميتس للموسيقى» بجزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)



كشف مهرجان أوفليميتس للموسيقى، أول وأكبر مهرجان خارجي بالكامل في دولة الإمارات، يمزج بين مختلف الأنماط الموسيقية، عن إطلاق دورته الجديدة المقرر إقامتها في «الاتحاد بارك» بجزيرة ياس يوم 4 أبريل المقبل. وتتصدر أيقونة الموسيقى العالمية شاكيرا أولى الحفلات، التي تقدمها دورة هذا العام. ويشتهر المهرجان بتقديم عدة مسارح في آنٍ واحد، كما يجمع بين الموسيقى والفن والتصميم البصري والتجارب الثقافية، ما يضمن أجواءً حماسية تتيح للحضور قضاء أمتع الأوقات.وتمثل شاكيرا إحدى أكثر الفنانات تأثيراً على مستوى العالم، فقد باعت أكثر من 95 مليون نسخة من أعمالها عالمياً، وحصدت 4 جوائز جرامي و15 جائزة جرامي اللاتينية، كما أنها الفنانة اللاتينية الأكثر استماعاً على الإطلاق. ومن المقرر أن تحيي النجمة العالمية حفلاً مميزاً في أبوظبي ضمن جولتها العالمية بعنوان Las Mujeres Ya No Lloran، لتقدم باقة من أبرز أعمالها العالمية ضمن عرضٍ حي يذهل عشاقها من مختلف أنحاء العالم. وينضم إلى شاكيرا نخبة من الفنانين العالميين والإقليميين، وذلك في إطار برنامج فني منسَّق بعناية ليعكس هوية مهرجان أوفليميتس الذي يُقام في الهواء الطلق، حيث يحرص كل فنان على عرض أسلوبه وإبراز حضوره الخاص، ما يسهم في تعزيز أجواء المهرجان الجريئة التي تتخطى الحدود. وسوف يتم الإعلان عن المزيد من أسماء الفنانين المشاركين قريباً. وقال سيا فار، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة ثيوري إلفن إنترتينمنت: نفخر باستضافة شاكيرا في أوفليميتس، فهي إحدى أكثر الفنانات تأثيراً في عصرنا، كما أن حضورها العالمي وقدرتها على التواصل مع الجمهور ينسجمان تماماً مع هوية المهرجان وحفلاته الخارجية. وتستند دورة العام الحالي إلى النجاح الباهر الذي حققته انطلاقتنا الأولى، ويسرنا تقديم تجربة لا تُنسى لعشاق الموسيقى على جزيرة ياس. ويتميّز المهرجان بطابعه الذي يجمع الحضور من خلفيات ثقافية متنوعة، ما يمنح لحظات مشتركة لا تُنسى تدوم طويلاً بعد انتهاء العروض الموسيقية. كما يقدم أوفليميتس رؤية عصرية لتجارب الترفيه الحيةّ بفضل التزامه بتعزيز ملامح التنوع والإبداع والتواصل. وعلى عكس المهرجانات التقليدية ذات النمط الواحد، يمزج المهرجان بين الموسيقى والفن وأسلوب الحياة ليقدم تجربة فريدة لا مثيل لها. وتتولى شركة ثيوري إلفن إنترتينمنت تنظيم مهرجان أوفليميتس للموسيقى بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وميرال، الشركة الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي.