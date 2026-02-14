الأحد 15 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

7 ممثلين يغيبون عن «ماراثون رمضان»

غادة عبد الرازق وخالد النبوي ويسرا
15 فبراير 2026 01:10

محمد قناوي (القاهرة) 

أخبار ذات صلة
«إسلامية دبي» تعلن الفائزين في «تحدي مؤذِّن الفريج»
«الأعمال الخيرية العالمية» تنفّذ 80 مشروعاً في تشاد مع اقتراب رمضان

مع الزّخم المسيطر على استعدادات دراما رمضان، لم تكتمل ملامح السباق الرمضاني على النحو الذي كان متوقّعاً، مع خروج 7 أعمال مهمة من المنافسة. وجاءت أسباب الخروج متباينة ما بين ضيق الوقت، وتعثُّر التجهيزات الفنية، وظروف إنتاجية معقدة، إلى جانب خلافات مالية وقانونية، لتتجه هذه الأعمال إلى التأجيل لما بعد رمضان.

1 - يسرا
اختارت يسرا عدم الاستعجال، وقرّرت تأجيل مسلسلها «حرم السفير»، الذي كان مقرراً عرضه في رمضان، مؤكدة أن ضيق الوقت وعدم اكتمال التحضيرات الفنية كانا السبب الرئيس للخروج من السباق. يتألف المسلسل من 15 حلقة، تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج عبد العزيز النجار. وتواصل يسرا غيابها عن دراما رمضان للعام الثالث على التوالي، بعد آخر ظهور لها عام 2023، بمسلسل «100 حمدالله على السلامة».

2 - خالد النبوي
غادر مسلسل «طاهر المصري»، الذي يقوم ببطولته خالد النبوي، سباق رمضان، على الرغم من قطعه شوطاً كبيراً في التحضيرات وترشيح الأبطال، قبل اتخاذ قرار نهائي بتأجيله للعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية بعد رمضان.
ويتألف العمل من 15 حلقة، وهو فكرة خالد النبوي، تأليف أمين جمال، وتشارك في بطولته غادة عادل. ويستمر غياب خالد النبوي عن الدراما الرمضانية للعام الثاني على التوالي، بعد آخر ظهور له في مسلسل «إمبراطورية ميم» عام 2024، وذلك بسبب عدم توافر الوقت الكافي للتصوير.

3 - مي عز الدين 
الممثلة مي عز الدين من أوائل المنسحبين من السباق الرمضاني، بعدما أعلنت رسمياً عن تأجيل مسلسلها «قبل وبعد»، تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج مرقس عادل، مؤكدة أن ضيق الوقت لا يسمح بتقديم العمل بالشكل الذي يليق بالجمهور. وجاء قرار التأجيل بعد بدء تصوير المشاهِد الأولى، لكن عدم اكتمال التعاقدات وضغط الجدول الزمني دفعا مي إلى تفضيل الغياب، لاسيما بعد نجاحها في رمضان الماضي، من خلال مسلسل «قلبي ومفتاحه».

4 - أحمد آدم
مسلسل «القرموطي عامل قلق»، بطولة أحمد آدم، من الأعمال الكوميدية التي غادرت المنافسة الرمضانية، ويتألف من 15 حلقة، تأليف محمد محرز، وإخراج أحمد عبد العال. 
وقرر صنّاع العمل تأجيل التحضيرات إلى ما بعد شهر رمضان، لإتاحة وقت أكبر بعيداً عن ضغوط الموسم، لاسيما في ظل الرغبة بتقديم عمل كوميدي متكامل يليق بعودة أحمد آدم.

5 - محمد سعد
على الرغم من التعاقد المبدئي على مسلسل «جراب الحاوي» لعرضه في رمضان، فإن العمل خرج من السباق الرمضاني بسبب انشغال بطله محمد سعد، ومخرجه وائل إحسان، بتصوير فيلم «عائلة دياب على الباب». وحتى الآن، لم يتم التعاقد مع بقية الممثلين المشاركين، ما أدى إلى تأجيل المشروع إلى أجل غير مسمى.

6 - محمد هنيدي 
ودّع محمد هنيدي السباق الرمضاني بشكل مفاجئ بعد قرار تأجيل مسلسل «عم قنديل»، بسبب ضيق الوقت والظروف الإنتاجية. ويشارك في بطولة المسلسل داليا مصطفى، تأليف يوسف معاطي، وإخراج حسن المنياوي، وتدور أحداثه حول حلاق في أحد الأحياء الشعبية يُعد شخصية محورية في حياة أهل الحي. وأعلنت الشركة المنتجة تأجيل العمل إلى عام 2027.

7 - غادة عبد الرازق 
مسلسل «عاليا» لغادة عبد الرازق من أبرز الأعمال التي خرجت من السباق الرمضاني لأسباب غير فنية. ويشارك في بطولة العمل محمد رياض، وصبري فواز، تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد حسن. وأشارت غادة عبد الرازق إلى اتخاذها كل الإجراءات القانونية، بسبب تأجيل التصوير أكثر من مرة.

ماراثون رمضان
شاشة رمضان
مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضانية
المسلسلات الرمضانية
شهر رمضان
رمضان
دراما رمضان
الدراما الرمضانية
مي عز الدين
خالد النبوي
يسرا
محمد سعد
محمد هنيدي
غادة عبد الرازق
آخر الأخبار
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
الرياضة
الإمارات والذئاب يرسمان لوحة رائعة في ختام «ذهبية البولو»
اليوم 11:56
شعار عملية "الفارس الشهم 3"
علوم الدار
الدفعة الأولى من حمولة سفينة صقر الإنسانية تصل إلى قطاع غزة
اليوم 11:48
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
الرياضة
منافسات قوية في ثاني أيام «تايتل شو» أبوظبي لجمال الخيل العربية
اليوم 11:34
ناصر التميمي محمد جاسم مع الفائزين في ختام بطولة الشارقة (من المصدر)
الرياضة
«كلباء لرياضة المرأة» و«الفجيرة» يُتوجان بلقبي بطولة الشارقة للجودو
اليوم 11:00
رئيس الدولة ونائباه
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 10:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©