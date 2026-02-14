7 ممثلين يغيبون عن «ماراثون رمضان»

محمد قناوي (القاهرة)

مع الزّخم المسيطر على استعدادات دراما رمضان، لم تكتمل ملامح السباق الرمضاني على النحو الذي كان متوقّعاً، مع خروج 7 أعمال مهمة من المنافسة. وجاءت أسباب الخروج متباينة ما بين ضيق الوقت، وتعثُّر التجهيزات الفنية، وظروف إنتاجية معقدة، إلى جانب خلافات مالية وقانونية، لتتجه هذه الأعمال إلى التأجيل لما بعد رمضان.



1 - يسرا

اختارت يسرا عدم الاستعجال، وقرّرت تأجيل مسلسلها «حرم السفير»، الذي كان مقرراً عرضه في رمضان، مؤكدة أن ضيق الوقت وعدم اكتمال التحضيرات الفنية كانا السبب الرئيس للخروج من السباق. يتألف المسلسل من 15 حلقة، تأليف أحمد عادل سلطان، وإخراج عبد العزيز النجار. وتواصل يسرا غيابها عن دراما رمضان للعام الثالث على التوالي، بعد آخر ظهور لها عام 2023، بمسلسل «100 حمدالله على السلامة».



2 - خالد النبوي

غادر مسلسل «طاهر المصري»، الذي يقوم ببطولته خالد النبوي، سباق رمضان، على الرغم من قطعه شوطاً كبيراً في التحضيرات وترشيح الأبطال، قبل اتخاذ قرار نهائي بتأجيله للعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية بعد رمضان.

ويتألف العمل من 15 حلقة، وهو فكرة خالد النبوي، تأليف أمين جمال، وتشارك في بطولته غادة عادل. ويستمر غياب خالد النبوي عن الدراما الرمضانية للعام الثاني على التوالي، بعد آخر ظهور له في مسلسل «إمبراطورية ميم» عام 2024، وذلك بسبب عدم توافر الوقت الكافي للتصوير.



3 - مي عز الدين

الممثلة مي عز الدين من أوائل المنسحبين من السباق الرمضاني، بعدما أعلنت رسمياً عن تأجيل مسلسلها «قبل وبعد»، تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج مرقس عادل، مؤكدة أن ضيق الوقت لا يسمح بتقديم العمل بالشكل الذي يليق بالجمهور. وجاء قرار التأجيل بعد بدء تصوير المشاهِد الأولى، لكن عدم اكتمال التعاقدات وضغط الجدول الزمني دفعا مي إلى تفضيل الغياب، لاسيما بعد نجاحها في رمضان الماضي، من خلال مسلسل «قلبي ومفتاحه».



4 - أحمد آدم

مسلسل «القرموطي عامل قلق»، بطولة أحمد آدم، من الأعمال الكوميدية التي غادرت المنافسة الرمضانية، ويتألف من 15 حلقة، تأليف محمد محرز، وإخراج أحمد عبد العال.

وقرر صنّاع العمل تأجيل التحضيرات إلى ما بعد شهر رمضان، لإتاحة وقت أكبر بعيداً عن ضغوط الموسم، لاسيما في ظل الرغبة بتقديم عمل كوميدي متكامل يليق بعودة أحمد آدم.



5 - محمد سعد

على الرغم من التعاقد المبدئي على مسلسل «جراب الحاوي» لعرضه في رمضان، فإن العمل خرج من السباق الرمضاني بسبب انشغال بطله محمد سعد، ومخرجه وائل إحسان، بتصوير فيلم «عائلة دياب على الباب». وحتى الآن، لم يتم التعاقد مع بقية الممثلين المشاركين، ما أدى إلى تأجيل المشروع إلى أجل غير مسمى.



6 - محمد هنيدي

ودّع محمد هنيدي السباق الرمضاني بشكل مفاجئ بعد قرار تأجيل مسلسل «عم قنديل»، بسبب ضيق الوقت والظروف الإنتاجية. ويشارك في بطولة المسلسل داليا مصطفى، تأليف يوسف معاطي، وإخراج حسن المنياوي، وتدور أحداثه حول حلاق في أحد الأحياء الشعبية يُعد شخصية محورية في حياة أهل الحي. وأعلنت الشركة المنتجة تأجيل العمل إلى عام 2027.



7 - غادة عبد الرازق

مسلسل «عاليا» لغادة عبد الرازق من أبرز الأعمال التي خرجت من السباق الرمضاني لأسباب غير فنية. ويشارك في بطولة العمل محمد رياض، وصبري فواز، تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد حسن. وأشارت غادة عبد الرازق إلى اتخاذها كل الإجراءات القانونية، بسبب تأجيل التصوير أكثر من مرة.