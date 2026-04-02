جداريات ملهمة تعتز بالهويّة

أبوظبي (الاتحاد)



وصال آل علي، فنانة تشكيلية إماراتية، اختارت أن تكتب حكاياتها على الجدران، لتترك بصمة واضحة تمزج بين الجمال والرسالة المجتمعية. عملت وصال، الحاصلة على شهادة البكالوريوس في التربية الفنية، معلمة فنون بصرية قبل انضمامها إلى فريق جرافيتي الإمارات، لتبدأ رحلة جديدة في عالم الجداريات وفن الشارع، بألوان تنسج حضورها بين الضوء والظل، وتمنح الفضاء العام لمسات إنسانية تعكس روح الوطن وهويته الثقافية، معتبرة أن لوحاتها تُعرض على مرأى الجميع لتكون رسائل تواصُل بين القلب والمكان.

أولى خطوات

بدأ شغف وصال آل علي، بالفن منذ الطفولة، حيث كانت تشارك في المعارض والمسابقات المدرسية، لتتّخذ مساراً أكاديمياً بدراسة التربية الفنية في جامعة الإمارات. تقول: كنت أحرص على تطوير نفسي، فالتحقت بعدة دورات لاكتساب خبرات جديدة تفيدني وتفيد طلابي، ومع الوقت أصبحت أجيد التعامل مع كل الخامات والأسطح الفنية، وأتقن أنواع الرسم المختلفة. فالفن بالنسبة لي ليس مجرد هواية، بل أسلوب حياة وطريقة للتعبير عن الذات والهوية الإماراتية.



معرض خارجي

بدايتها مع فن الجرافيتي، جاءت صدفة عندما شاركت في جدارية ضمن مهرجان المسرح في خورفكان، ووجدت نفسها مفتونة بهذا الفن الصعب الذي يعتمد على الرسم بالرش.

وتضيف: كان الأمر تحدياً كبيراً، لأن الجرافيتي من أصعب الفنون، خصوصاً عند تنفيذ جداريات ضخمة بارتفاعات تصل إلى 10 أمتار، ومع الممارسة تعلمت كيف أتعامل مع الألوان و«السبريه»، حتى أصبحَت جزءاً من عالمي.



أسلوب واقعي

ترى وصال، أن الجداريات تختلف عن اللوحات التقليدية، فهي «معرض فني خارجي يراه الناس في الشوارع من دون الحاجة إلى دخول قاعات العرض». وتذكر أن الطبيعة والبيئة الإماراتية هما مصدر إلهامها الأول، حيث ينعكس أسلوبها الواقعي التعبيري في أعمالها. وهي تميل إلى الأسلوب الواقعي التعبيري لأنه الأقرب إلى المشاعر الإنسانية، كما يسمح بإيصال الرسائل بصدق على اللوحات والجداريات.

«غينيس»

قدّمت وصال آل علي، سلسلة من الأعمال البارزة داخل الإمارات وخارجها، وشاركت في أطول جدارية مضيئة تابعة لوزارة الأشغال، دخلت «موسوعة غينيس»، وجدارية يوم العلَم في مطار دبي، وأصبحت لوحة ثابتة. كما شاركت في فعاليات فنية متنوعة في الأردن وقطر، ورسمت على قوارب الدفاع المدني، وتشارك في جداريات دائرة الثقافة في خورفكان، وتمتد لمسافة 100 متر.

حضور المرأة

تذكر وصال أن فن الجداريات في الإمارات يتطوّر. وتقول: بالرغم من أن عدد الفنانين في هذا المجال لا يزال محدوداً، إلا أنني متفائلة بالمستقبل، خصوصاً مع ازدياد حضور المرأة فيه، وطموحي أن أرى مساحات أوسع للتعبير الفني، وأن تحصل الفنانة الإماراتية على المزيد من الفرص لتزيين جدران الشوارع برسائلها الملهِمة وألوانها المشرقة.