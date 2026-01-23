سيف الضامي يغني.. «شبيه الريم»

أبوظبي (الاتحاد)

يجدّد الفنان سيف الضامي تعاونه مع الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، في عمل غنائي جديد من ألحانه يحمل عنوان «شبيه الريم»، توزيع الموسيقار إبراهيم السويدي، مكس وماستر أنس الباروكي. ويقول مطلع الأغنية: يا شبيه الريم وإلا السولعيّه.. المشاعر بالشعر والحب حيّه.. كل ما مريت في بالي حبيبي.. اتذكر شوق ليلى العامريّه. ويقول الضامي: أتمنى أن يحوز العمل رضا المستمعين، كما نالت أعمالي السابقة إعجابهم، لاسيما أنني أحاول تقديم أعمال غنائية متميزة، وأتأنى في اختياراتي لتلبي ذائقة الجمهور في مختلف أنحاء الوطن العربي. ويذكر أن كلمات الدكتور مانع بن سعيد العتيبة إضافة حقيقية للفنان، لما تحمله من عمق في المفردات، وقوة في المعنى، ما يجعل للقصيدة وقعها في نفوس المستمعين، ولاسيما مع جمالية الكلمة، وعفوية المشاعر الصادقة التي تخرج من القلب إلى القلب.