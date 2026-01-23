السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

سيف الضامي يغني.. «شبيه الريم»

سيف الضامي يغني.. «شبيه الريم»
23 يناير 2026 12:28

أبوظبي (الاتحاد)

 

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»

يجدّد الفنان سيف الضامي تعاونه مع الدكتور مانع بن سعيد العتيبة، في عمل غنائي جديد من ألحانه يحمل عنوان «شبيه الريم»، توزيع الموسيقار إبراهيم السويدي، مكس وماستر أنس الباروكي. ويقول مطلع الأغنية: يا شبيه الريم وإلا السولعيّه.. المشاعر بالشعر والحب حيّه.. كل ما مريت في بالي حبيبي.. اتذكر شوق ليلى العامريّه. ويقول الضامي: أتمنى أن يحوز العمل رضا المستمعين، كما نالت أعمالي السابقة إعجابهم، لاسيما أنني أحاول تقديم أعمال غنائية متميزة، وأتأنى في اختياراتي لتلبي ذائقة الجمهور في مختلف أنحاء الوطن العربي. ويذكر أن كلمات الدكتور مانع بن سعيد العتيبة إضافة حقيقية للفنان، لما تحمله من عمق في المفردات، وقوة في المعنى، ما يجعل للقصيدة وقعها في نفوس المستمعين، ولاسيما مع جمالية الكلمة، وعفوية المشاعر الصادقة التي تخرج من القلب إلى القلب.

آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
اليوم 12:34
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
الرياضة
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
اليوم 12:28
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
الأخبار العالمية
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
اليوم 12:09
مدينة مصدر
علوم الدار
التخطيط الحضري ومراكز البيانات يرسِّخان ريادة الإمارات في بناء مدن المستقبل
اليوم 12:04
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©