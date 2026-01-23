السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الترفيه

مهرجان «أجواء قدفع» ينطلق في الفجيرة

مهرجان «أجواء قدفع» ينطلق في الفجيرة
23 يناير 2026 22:17

الفجيرة (وام)
انطلقت فعاليات مهرجان «أجواء قدفع» الذي ينظمه مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة على كورنيش قدفع بإمارة الفجيرة، ويستمر حتى 31 يناير الجاري، وذلك في إطار جهوده الهادفة إلى تعزيز التنمية المجتمعية والاقتصادية، والاحتفاء بالهوية الساحلية الإماراتية.يسلط مهرجان «أجواء قدفع» الذي يأتي تزامناً مع «عام الأسرة» في الإمارات الضوء على القيَم المجتمعية الراسخة والعادات والتقاليد التي شكلت هوية المجتمع الساحلي، عبر أنشطة ثقافية وتراثية وتجارب تفاعلية تناسب مختلف أفراد الأسرة، وتعزز روح التلاحم والتواصل المجتمعي.
ويقدّم المهرجان للزوّار تجربة متكاملة تجمع بين التراث والثقافة والترفيه، من خلال برنامج متنوع من الفعاليات والعروض المستوحاة من البيئة البحرية، بما يجعل كورنيش قدفع وجهة نابضة بالحياة، تعكس التناغم بين البحر والأرض، وتبرز ملامح التراث البحري الأصيل للمنطقة.
ويُعد «سوق المزارعين» أحد أبرز محطات المهرجان ويُقام من 28 إلى 31 يناير الجاري، دعماً للمزارعين المحليين، وتمكينهم من عرض وبيع منتجاتهم الزراعية والمحاصيل التقليدية، إلى جانب تسليط الضوء على ممارسات الزراعة المستدامة، بما يسهم في تعزيز مفاهيم الاستدامة، ودعم الاقتصاد المحلي.
ويشهد السوق مشاركة مزارعين من خارج الدولة، ما يضفي بعداً إقليمياً، ويسهم في تبادل الخبرات الزراعية.
ويشهد المهرجان مشاركة أكثر من 20 مشروعاً من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب أسر منتجة ومشاريع محلية لأهالي المنطقة، تعرض منتجات متنوعة تشمل المأكولات الشعبية، والحرف اليدوية، والمنتجات التراثية والمعاصرة، بما يعكس روح المبادرة والإبداع في المجتمع المحلي، ويعزز حضور المنتجات الوطنية ضمن فعاليات المهرجان.
ويتضمن برنامج المهرجان مجموعة من الفعاليات اليومية، بينها المتحف البحري، ومعرض ركن الغوص، والحِرف البحرية، إلى جانب السينما الشاطئية، وورش العمل الإبداعية، والمسابقات الترفيهية والرياضية، ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال، إضافة إلى فعاليات تفاعلية تعزز مشاركة مختلف فئات المجتمع.
ويشمل برنامج المهرجان عدداً من الفعاليات المتخصصة، بينها مسابقة تصميم قوارب الكرتون، وبطولة قدفع للكرة الطائرة الشاطئية، وفعالية بناء القلاع الرملية، وفعالية التجديف المجتمعية، إلى جانب ورش فنية، وورش حِرفية تراثية باستخدام الحبال وسعف النخيل، إضافة إلى مسابقة عرض أزياء الأطفال المستوحاة من مفاهيم الإبداع والاستدامة.
ويستقبل مهرجان «أجواء قدفع» الزوار يومياً من الساعة 4:30 مساءً وحتى الساعة 10:00 ليلاً، ضمن أجواء ساحلية تعكس روح المجتمع، وتُسهم في تعزيز الحراك الثقافي والسياحي في منطقة قدفع.

