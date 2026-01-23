السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
«المربعانية» يعزز وعي أصحاب الهمم بالتراث

«المربعانية» يعزز وعي أصحاب الهمم بالتراث
24 يناير 2026 02:03

الظفرة (وام)

استقبل مخيم المربعانية في منطقة الظفرة، طلاب مركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل التابع لهيئة زايد لأصحاب الهمم، في زيارة عكست التزام المخيم بأن يكون التراث الإماراتي مساحة مفتوحة للجميع، وتجربة إنسانية تُعاش ولا تُروى فقط. وتجوّل الطلبة في أركان المخيم، واطّلعوا على ملامح الحياة التي عاشها الآباء والأجداد، من المجالس التراثية وركن القهوة العربية إلى الصقارة والألعاب الشعبية، ضمن محطات تفاعلية قُدّمت بأسلوب مبسّط يراعي اختلاف القدرات، ويضع المشاركة في مقدمة التجربة. وشهدت الزيارة تفاعلاً من الطلبة مع الأنشطة والأدوات التراثية، حيث شاركوا في عدد من الفعاليات، في مشهد عكس الأثر الحقيقي للتجربة في تعزيز الثقة بالنفس، وتحفيز التواصل، وترسيخ الشعور بالانتماء، بعيداً عن الطابع الشكلي للزيارات.

هيئة زايد لأصحاب الهمم
التراث
مدينة زايد
المربعانية
الظفرة
