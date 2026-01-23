«زايد لأصحاب الهمم» تنظم أمسية موسيقية استثنائية

أبوظبي (الاتحاد)



نظّمت هيئة زايد لأصحاب الهمم أمسية موسيقية استثنائية، في المجمع الثقافي بأبوظبي، ضمن مبادرة «همم موهوبة»، المدعومة من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي. وشهدت الأمسية، التي حضرها أليكساندر بالانوتسا، سفير أوكرانيا لدى الدولة، وعبد الله الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، وعدد من المسؤولين، لقاءً موسيقياً مميزاً جمع بين العازف الأوكراني العالمي يفغيني خمارا، والموهبة الإماراتية الواعدة، الطالب أحمد الهاشمي، في تجربة فنية مشتركة قدّما خلالها مقطوعات موسيقية عكست مستويات عالية من الإحساس والاحتراف، وأبرزت قدرة الفنون على احتضان المواهب، وفتح آفاق أوسع أمام أصحاب الهمم للوصول إلى المنصات الثقافية والفنية.

وأكد عبد الله الحميدان، أن الفنون تمثّل أحد المسارات الحيوية لتمكين أصحاب الهمم، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتوسيع دائرة مشاركتهم المجتمعية، مشيراً إلى أن مبادرة «همم موهوبة» تُعد منصة استراتيجية لرعاية الموهوبين، وصقل قدراتهم الفنية، وتهيئتهم للحضور والمنافسة في المحافل الثقافية المختلفة.