«الشارقة للسيارات» يضيء على تجارب محبي الطرازات القديمة

«الشارقة للسيارات» يضيء على تجارب محبي الطرازات القديمة
24 يناير 2026 16:35

الشارقة (وام)

يواصل مهرجان الشارقة للسيارات القديمة فعاليات نسخته الثالثة لليوم الثاني من خلال جلستين حواريتين سلّطتا الضوء على البُعد الإنساني والاجتماعي لعالم السيارات القديمة في انتقال مدروس من الحكاية الشخصية إلى التجربة الجماعية.جاءت الجلستان ضمن البرنامج الحواري للمهرجان الذي يتواصل حتى مساء غد بمقر نادي الشارقة للسيارات القديمة تحت شعار «حين يتحرّك الزمن».
واستهل المهرجان جلساته الحوارية في اليوم الثاني بجلسة حملت عنوان «حكاية سيارة» استضافت الدكتور ناصر المسعري، وتناولت فلسفة الاقتناء من منظور أوسع، فيما استضافت الجلسة الحوارية الثانية التي جاءت بعنوان «حين توحّدنا السيارات» سالم بن سالم السويدي، وتطرق إلى تجربته وبداياته مع السيارات والدور الذي تلعبه المهرجانات والمعارض في تحويل الشغف الفردي إلى تجربة جماعية.
يشهد مهرجان هذا العام مشاركة أكثر من 300 سيارة قديمة ونادرة تمثل مدارس تصميم مختلفة من اليابان وأوروبا والولايات المتحدة.

