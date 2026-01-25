الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«تيفان لول» يضيء على الموروث في الفجيرة

برنامج ثقافي وتراثي ثري ضمن مهرجان«تيفان لول» في الفجيرة
25 يناير 2026 13:38

الفجيرة (وام) تنطلق فعاليات مهرجان «تيفان لول» بموسمه الخامس 30 يناير الجاري وتستمر 3 أيام، وتتضمن برنامجاً ثقافياً وتراثياً يستهدف مختلف الفئات العمرية. يقام المهرجان هذا العام تحت شعار «ماضٍ يُروى… للأجيال يُحكى»، في إطار جهوده لإحياء الموروث الثقافي الإماراتي وتعزيز حضوره في المشهد المجتمعي، بما يُسهم في نقل القيم التراثية للأجيال الجديدة.
ويتضمن البرنامج مجموعة من ورش السنع والحِرف التقليدية، وآداب المجالس، والمسابقات والألعاب التراثية، إلى جانب أركان تفاعلية، وعروض تقدمها الفرق الشعبية.ويشهد المهرجان جلسات حوارية تناقش دور الأسرة الإماراتية في غرس القيم والمحافظة على الموروث الثقافي، إضافة إلى تخصيص برامج موجهة للأطفال واليافعين تهدف إلى تعزيز ارتباطهم بالتراث الوطني. وتشهد الدورة الخامسة الاحتفاء بـ «حق الليلة»، باعتبارها إحدى العادات الشعبية الإماراتية، بمشاركة مجتمعية واسعة.

أخبار ذات صلة
بطولة «جراند سوموبوت» بالفجيرة تنطلق 27 الجاري
4.400 مستفيد من خدمات «الفجيرة للموارد الطبيعية»
الموروث الإماراتي
الفجيرة
آخر الأخبار
«دانة غاز» و«نفط الهلال» توقّعان اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي من حقل جمجمال
اقتصاد
«دانة غاز» و«نفط الهلال» توقّعان اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي من حقل جمجمال
اليوم 12:24
1.1 تريليون درهم أصول "مبادلة"
اقتصاد
مبادلة تبيع حصتها في شركة «أركاديا لمنتجات العناية الصحية»
اليوم 12:14
سفير الهند لدى الدولة: شراكتنا مع الإمارات نموذج للتعاون الاستراتيجي والتنموي
علوم الدار
سفير الهند لدى الدولة: شراكتنا مع الإمارات نموذج للتعاون الاستراتيجي والتنموي
اليوم 12:04
مهرجان اتحاد الكرة للبراعم يواصل فعالياته بنجاح
الرياضة
مهرجان اتحاد الكرة للبراعم يواصل فعالياته بنجاح
اليوم 11:54
"زايد للاستدامة" تفتح باب التقديم عالمياً لدورة 2027 وترفع الجائزة لـ7.2 مليون دولار
علوم الدار
"زايد للاستدامة" تفتح باب التقديم عالمياً لدورة 2027 وترفع الجائزة لـ7.2 مليون دولار
اليوم 11:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©