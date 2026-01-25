«تيفان لول» يضيء على الموروث في الفجيرة

الفجيرة (وام) تنطلق فعاليات مهرجان «تيفان لول» بموسمه الخامس 30 يناير الجاري وتستمر 3 أيام، وتتضمن برنامجاً ثقافياً وتراثياً يستهدف مختلف الفئات العمرية. يقام المهرجان هذا العام تحت شعار «ماضٍ يُروى… للأجيال يُحكى»، في إطار جهوده لإحياء الموروث الثقافي الإماراتي وتعزيز حضوره في المشهد المجتمعي، بما يُسهم في نقل القيم التراثية للأجيال الجديدة.

ويتضمن البرنامج مجموعة من ورش السنع والحِرف التقليدية، وآداب المجالس، والمسابقات والألعاب التراثية، إلى جانب أركان تفاعلية، وعروض تقدمها الفرق الشعبية.ويشهد المهرجان جلسات حوارية تناقش دور الأسرة الإماراتية في غرس القيم والمحافظة على الموروث الثقافي، إضافة إلى تخصيص برامج موجهة للأطفال واليافعين تهدف إلى تعزيز ارتباطهم بالتراث الوطني. وتشهد الدورة الخامسة الاحتفاء بـ «حق الليلة»، باعتبارها إحدى العادات الشعبية الإماراتية، بمشاركة مجتمعية واسعة.