أضواء الشفق القطبي النادرة تظهر للمرة الأولى فوق مناطق جديدة في النمسا

شهدت سماء النمسا ظاهرة فلكية نادرة، تمثلت في ظهور أضواء الشفق القطبي الخضراء والوردية فوق مناطق جديدة رصدتها لأول مرة، شملت محيط جبال الألب وبعض السهول، في مشهد أثار دهشة السكان بسبب الطابع الجمالي اللافت للشفق القطبي.

وأرجعت الهيئة الوطنية للمناخ والأرصاد الجوية، سبب حدوث الظاهرة الفلكية إلى اقتراب الشمس من ذروة نشاطها، حيث تزداد الانبعاثات الشمسية المكونة من جسيمات مشحونة تنحرف عند اصطدامها بالمجال المغناطيسي للأرض، وتتفاعل مع ذرات الأكسجين والنيتروجين في الغلاف الجوي العلوي، ما يؤدي إلى ظهور أضواء الشفق القطبي.

وأعلن كريستيان موستل، رئيس الهيئة الأرصاد الجوية، أن النشاط المغناطيسي المسجل مؤخراً، يعد الأعلى منذ نحو 31 عاماً، وتوقع استمرار المستوى المرتفع من النشاط المغناطيسي خلال العام الحالي 2026 ، ودعا إلى تعزيز مستوى التعاون الدولي في مجال مراقبة الطقس الفضائي، نظراً لتأثيراته العابرة للحدود، وتداعيات العواصف الشمسية القوية على أداء الأقمار الصناعية والتشويش على إشارات أنظمة تحديد المواقع والضغط على شبكات الطاقة والبنى التحتية الحساسة.