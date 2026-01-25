«اكسبوجر 2026» يُطلق «جوائز الإرث»

الشارقة (وام) أعلن المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر 2026»، الذي ينظّمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة خلال الفترة من 29 من يناير حتى 4 فبراير، عن إطلاق «جوائز اكسبوجر للإرث» كمبادرة ثقافية جديدة تُعنى بتكريم المعارض التي تحتفي بالسرد البصري بوصفه أثراً معرفياً مستداماً. وتُعد هذه الجوائز إضافة نوعية تُطلق للمرة الأولى ضمن الدورة العاشرة من مهرجان «اكسبوجر 2026» وتُمنح حصراً للمعارض المشاركة ضمن البرنامج الرسمي للمهرجان.

وتنقسم «جوائز اكسبوجر للإرث»، التي تُقام تحت شعار «عقد من السرد القصصي البصري»، إلى 3 فئات رئيسة هي: «جائزة نور علي راشد للإرث الوثائقي»، «جائزة صالح الأستاذ للإرث الفني»، و«جائزة بيئة لصون التراث الطبيعي». وتعتمد الجوائز نموذجاً تقييمياً يجمع بين تفاعل الجمهور والرؤية النقدية للخبراء، بما يعزِّز مصداقيتها الثقافية، على أن يتم الكشف عن الفائزين خلال حفل ختام مهرجان «اكسبوجر 2026» في 4 فبراير.

وقالت علياء بوغانم السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: تنطلق رؤية «اكسبوجر» في «جوائز الإرث» من فهم موسّع لمفهوم الإرث الثقافي لا ينظر إلى الماضي بوصفه زمناً منتهياً أو تراكماً تاريخياً معزولاً، بل باعتباره أثراً حيّاً يمتد عبر الزمن، فالإرث الحقيقي هو ما يبقى حاضراً في الوعي وما يواصل التعليم والتفسير وطرح الأسئلة، ويمنح الأجيال المتعاقبة أدوات جديدة لفهم العالم من خلال الصورة.

ومن هذا المنطلق نؤمن بأن السرد البصري حين يقدَّم بمسؤولية ومعرفة يتحول إلى لغة إنسانية عابرة للحدود، قادرة على بناء الذاكرة الجماعية وتعميق الفهم الإنساني، وتعزيز دور الصورة كقوة ثقافية ومعرفية مستدامة. وتحمل الجائزة اسم المصور الإماراتي الراحل نور علي راشد، أحد روّاد التصوير الصحفي في الإمارات، الذي أسهمت أعماله في ترسيخ دور الصورة بوصفها شهادة بصرية على الإنسان والمكان والتحولات الاجتماعية. وتأتي الجائزة تحت شعار «الحقيقة عبر العدسة» لتكريم المعارض الوثائقية التي تقدم سرداً بصرياً صادقاً، وتتناول القضايا الإنسانية في سياقاتها المركبة، وتُسهم في بناء ذاكرة بصرية قادرة على حفظ التجربة الإنسانية ونقلها إلى الأجيال.

وتخصَّص جائزة صالح الأستاذ للإرث الفني لتكريم المعارض التي تجسّد التميز الإبداعي والابتكار الفني في التصوير وتحمل اسم صالح الأستاذ، أحد أبرز رواد الحركة الفنية في دولة الإمارات ومؤسس مدرسة خاصة في التصوير الضوئي، وتحتفي الجائزة بالمعارض التي تستخدم التصوير كمنصة للخيال والتأويل وتوسّع آفاق السرد البصري التعبيري.

وتحت شعار «حماية عالمنا»، تأتي جائزة «بيئة» لصون التراث الطبيعي، برعاية «مجموعة بيئة»، لتكريم المعارض التي تعمّق الوعي البيئي وتسلّط الضوء على جمال الطبيعة وهشاشتها، وتدعم مسؤولية الإنسان تجاه حماية البيئة وصون التراث الطبيعي.

وتركِّز الجائزة على السرد البصري بوصفه أداة فاعلة في تعزيز الاستدامة، وتكرّم المعارض التي تقدم الطبيعة كمنظومة حيّة تتطلب الفهم والحماية وتحوّل الصورة إلى دعوة للتأمل والعمل والمسؤولية المشتركة. وتسهم جوائز «اكسبوجر» بمختلف فئاتها في ترسيخ مفهوم الصورة كقوة ثقافية تتجاوز كونها منتجاً فنياً وتدعم الأعمال الفنية القادرة على إحداث التغيير.

وتُقام الدورة العاشرة من المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» في منطقة الجادة بمشاركة أكثر من 420 مصوراً وصانع أفلام وفناناً بصرياً من مختلف دول العالم، وتقديم 95 معرضاً تضم أكثر من 3.200 عمل فني، إلى جانب برنامج ثقافي يتجاوز 570 فعالية تشمل الحوارات المتخصصة وورش العمل، مؤكدة مكانة الشارقة مركزاً عالمياً للحوار الثقافي والسرد القصصي البصري.