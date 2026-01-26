ماكس ريختر في «ليالي السعديات».. 29 يناير

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل «ليالي السعديات»، سلسلة الحفلات الموسيقية الخارجية الرائدة في أبوظبي، عبر تقديم برنامجها الفني المميز لموسم 2026، وتعلن عن اقتراب موعد حفل المؤلف الموسيقي العالمي ماكس ريختر، أحد أبرز الأسماء المؤثرة في المشهد الموسيقي المعاصر، والمقرر إقامته على المسرح المفتوح في جزيرة السعديات يوم 29 يناير.ويحظى ريختر بشهرة عالمية واسعة بفضل أسلوبه الموسيقي المتفرّد، الذي جمع بين الموسيقى الكلاسيكية المعاصرة والسينما، وأسهم في إبداع موسيقى تصويرية لعدد من أبرز الأعمال التلفزيونية والسينمائية خلال العقدين الماضيين. وتتنوّع أعمال المؤلف الموسيقي المرشّح لجائزة جرامي، لتثري المشهدين الموسيقي والسينمائي، وتشمل مسلسلات شهيرة مثل Black Mirror وThe Crown، وأعمالاً سينمائية مؤثرة مثل The Leftovers وArrival وMary Queen of Scots وAd Astra، إضافة إلى مشاركته الأخيرة في فيلم Hamnet، التي أسهمت في ترشيحه لجائزة الأوسكار لعام 2026. وحصل ماكس ريختر، في وقت سابق من هذا الشهر على جائزة كاميرا برليناله لعام 2026، وهي جائزة مرموقة تُمنح ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولي، تقديراً لمساهمته في الارتقاء بالمشهد السينمائي المعاصر. ويتلقى المؤلف الشهير الجائزة الشهر المقبل تكريماً لإبداعاته الموسيقية التي تضفي على الأجواء بعداً استثنائياً، وتمنحها عمقاً ومشاعر فريدة لمست قلوب الجماهير من مختلف أنحاء العالم.

وتواصل موسيقى ريختر، استقطاب ملايين المستمعين حول العالم، متجاوزة الحدود التقليدية للموسيقى الكلاسيكية، مع تسجيل أكثر من مليار استماع لأعماله عبر المنصات الرقمية. وتتميّز عروضه الموسيقية الحيّة بتجربة سمعية غامرة، تحوّل المشاهد السينمائية إلى لحظات تأمل وتواصل إنساني عميق. وتشهد «ليالي السعديات»، مختارات من أعمال ريختر الموسيقية الشهيرة، بما في ذلك موسيقى فيلم «إن إيه لاندسكيب» وأعمال أخرى بارزة، ما يتيح للجمهور فرصةً نادرة للاستمتاع بالعرض الحيّ للموسيقى، التي شكّلت هوية أبرز اللحظات السينمائية الاستثنائية في العالم، وذلك في أبوظبي تحت سماء جزيرة السعديات المرصعة بالنجوم.