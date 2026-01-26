«عالم فيراري».. وجهة الترفيه والأرقام العالمية

أبوظبي (وام)

تواصل إمارة أبوظبي ترسيخ مكانتها وجهةً استثنائيةً للسياحة والترفيه والمغامرات، محققةً أرقاماً قياسية عالمية في الجودة والسلامة، حيث تستقطب الزوّار والسياح من داخل الدولة وخارجها لقضاء أجمل الأوقات.وتبرز من بين هذه الوجهات مدينة «عالم فيراري أبوظبي» التي حلّت في المرتبة الأولى عالمياً ضمن قائمة المدن الترفيهية الأكثر جاذبية للزيارة في العام 2025.

وحرصت أبوظبي على تشجيع السياحة عبر تنويع وجهاتها الثقافية والرياضية، ودعم الاستثمار في هذا القطاع، وتطوير منتجات سياحية متخصصة ضمن خطط استراتيجية مدروسة، مع التركيز على الاستدامة وتنمية الكوادر الوطنية، مستفيدةً من موقعها مركزاً عالمياً للفخامة والفعاليات الكبرى لتعزيز تنوع الاقتصاد، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 التي تركِّز على تعزيز الهوية السياحية، وتطوير منتجات متخصصة، وبناء قدرات القطاع، مع الاستثمار في القطاع عبر إبراز مختلف عوامل الجذب الترفيهية والثقافية التي تتميز بها الإمارة، والاعتماد على طيف واسع من الفعاليات الترفيهية، والتعاون بشكل وثيق مع الجهات المحلّية المتخصصة في المنشآت الفندقية والترفيهية لتحقيق أعلى مستويات التميّز.

وتحرص حملة «أجمل شتاء في العالم»، التي تأتي هذا العام تحت شعار «شتاؤنا ريادة» وتنفّذها وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع مختلف الهيئات المعنية بالسياحة والثقافة والتراث في الدولة، على إبراز الوجهات السياحية الاستثنائية في دولة الإمارات ودورها في تشجيع الاستثمار والاقتصاد والارتقاء بتجربة السيّاح والزوّار من داخل الدولة وخارجها.

وعلى مدى عِقد ونصف العقد، ومنذ إطلاقها في جزيرة ياس، وضعت «عالم فيراري أبوظبي»، التي تفتح أبوابها طوال أيام السنة، معايير جديدة لقطاع المدن الترفيهية حول العالم، ونالت أكثر من 35 جائزة عالمية، بما فيها «جائزة المدينة الترفيهية الرائدة في العالم، وجاءت في المرتبة الأولى عالمياً ضمن قائمة المدن والحدائق الترفيهية العالمية الأكثر جاذبية لزيارتها خلال العام 2025، وفق منصة «تريب أدفايزر» المتخصصة في شؤون السفر والسياحة.

وتحتضن، تحت سقفها الأيقونيّ الأحمر المميز، أكثر من 40 مرفقاً ترفيهياً بينها أسرع أفعوانية في العالم وأطول هيكل فضاء في العالم، وتشكِّل «عالم فيراري أبوظبي» إحدى 3 مدن مغطّاة ترفيهية في جزيرة ياس إلى جانب «عالم وارنر براذرز»، و«سي وورلد»، إضافة إلى «كلايم أبوظبي»، والمدينة المائية «ياس ووتروورلد»، وقد سجّلت جزيرة ياس أكثر من 38 مليون زيارة خلال عام 2024، بنمو 10% مقارنة بعام 2023.

وتستقطب لعبة الأفعوانية الأسرع في العالم أو «الفورمولا روسّا» عشاق المغامرة والمتعة وتجارب السرعات العالية، عبر تجربة متخيلة للجلوس خلف عجلة قيادة سيارة فورمولا-1، وتحمل «فورمولا روسا» الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس لأسرع أفعوانية في العالم.

تقدم «عالم فيراري أبوظبي» نُسخاً مصغرة من أشهر الألعاب التي تحتضنها المدينة، والتي تناسب الأطفال والعائلات، بينها أفعوانية «فورمولا روسا جونيور»، النسخة المصغرة من أفعوانية «فورمولا روسّا»، الأسرع في العالم، والتي تتيح لعشاق المغامرة من الصغار والعائلات تجربة مشوِّقة بعربات تصل سرعتها إلى 45 كيلومتراً في الساعة.

أما لعبة «برج التيربو» فهي النسخة المصغرة من لعبة «سباق التيربو» الأسطورية، والتي تنطلق بسرعة فائقة إلى أعلى برج شاهق يبلغ ارتفاعه 13.5 متر، ثم تجربة السقوط الحُر من هذا الارتفاع، يلي ذلك سلسلة من الانطلاق والسقوط على متن لعبة التربو المفعمة بالحيوية.

ويمكن اختبار تجربة «أجنحة الأبطال» للتحليق واكتشاف متعة الطيران، وهي النسخة المصغّرة من لعبة طيران الأبطال، وهي مناسبة لجميع أفراد العائلة وللأطفال، كما يمكن تجربة لعبة «سباق السرعة»، وهي النسخة المصغرة من «سباق جراند بريكس للناشئين»، والمشاركة في التحديات القوية في «المعسكر التدريبي للناشئين».

ولمحبي التجارب الهادئة يمكن تجربة «مغامرة بينو الرائعة»، كما تقدم ألعاب سيارات ميدواي رحلة عبر الزمن داخل ممر الصيانة المُصمّم على طراز سيارات جي تي في الخمسينيات، بينما تتيح «الإطارات الدوّارة» تجربة مبهجة داخل إطار عملاق مستوحى من سيارات الفورمولا-1 الأسطورية.

ومن الألعاب الهادئة «تجربة تغيير الإطارات»، فبدلاً من التواجد داخل سيارة سباق يمكن تجربة تجميع السيارة واكتشاف شعور أعضاء طاقم صيانة فيراري أثناء القيام بتغيير إطارات سيارة فورمولا، بينما تتيح «أرض مغامرات نيلو» للأطفال متعة اللعب في هذه المنطقة الآمنة، وللذين يفضّلون الرحلات الهادئة بالسيارة بين المناظر الطبيعية الخلابة التي تأسر القلوب، فإن «سحر إيطاليا» هي الوجهة المثالية، حيث الاستمتاع بركوب سيارة فيراري 250 كاليفورنيا الكلاسيكية صغيرة الحجم «من طراز عام 1958» والتجوّل بهدوء على طول الساحل الإيطالي الساحر، مروراً ببورتوفينو وساحل أمالفي الشهير، واكتشاف معالم إيطاليا الخالدة مثل كولوسيوم روما، وفينيسيا، وغيرها الكثير.

وتميزت المدينة بتقديم تجارب استثنائية للأطفال المصابين بالتوحد، ونالت بذلك تقديراً عالمياً، حيث أعلن المجلس الدولي لمعايير الاعتماد والتعليم المستمر IBCCES عن مَنح مدن ياس الترفيهية، تصنيف«مركز معتمد للتوحد».

ويشمل هذا الاعتماد «عالم فيراري»، و«ياس ووتروورلد»، و«عالم وارنر براذرز»، و«سي وورلد»، و«كلايم».

ويُجسِّد هذا التصنيف الالتزام بتوفير بيئات ترفيهية أكثر ملاءمة وترحيباً للضيوف من فئة التوحد أو من ذوي الحساسية الحسية، إضافةً إلى دعم احتياجات أُسرهم وتمكينهم من الاستمتاع بتجربة متكاملة وآمنة.

وتحتضن المدينة مجموعة من المطاعم الإيطالية الأصيلة والمقاهي إلى جانب مطاعم لتقديم الوجبات السريعة وعدد من البوفيهات العالمية، يضاف إلى ذلك أكبر مركز تجاري لمنتجات فيراري في العالم، كما تضم المدينة العديد من معالم الجذب السياحية التي تناسب العائلة، وأجهزة محاكاة بأحد التقنيات، وعروض حية ومجموعة ملهمة من التذكارات الخاصة بالسباقات.