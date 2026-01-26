الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«أطفال الشارقة» تختتم مهرجانها السنوي

«أطفال الشارقة» تختتم مهرجانها السنوي
26 يناير 2026 21:49

الشارقة (وام)

اختتمت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أمس، مهرجانها السنوي بمشاركة أكثر من 900 من الأطفال المنتسبين والجمهور ضمن الفئة العمرية من 6 سنوات إلى 12 سنة، في متنزه السيوح للعائلات.
ويهدف المهرجان إلى إبراز مواهب الأطفال في مختلف المسارات وتنمية مهاراتهم البدنية والفنية واللغوية من خلال باقة متكاملة من الورش التفاعلية والأنشطة الإبداعية في مجالات الفن والأدب والمسرح والرياضة والمهارات الحياتية، بالإضافة إلى تعريف الجمهور بالدور الذي تلعبه مؤسسة أطفال الشارقة في مجال خدمة الطفل وأهم الخدمات والبرامج المقدمة له.
وشهد المهرجان تنظيم مجموعة واسعة من الورش الإبداعية والمبتكرة التي أظهرت مواهب الأطفال وقدراتهم في مختلف المسارات: الآداب، اللغات، الفنون التشكيلية، المهارات الحياتية، الرياضة، والعروض المسرحية.
وخصّص المهرجان ركناً لمبادرة «خضّرها» التي سعت إلى تعزيز الوعي والسلوك المستدام لدى الأطفال وإبراز دور «أطفال الشارقة» كمؤسسة رائدة في التوعية والتمكين المجتمعي، وشارك خلالها الأطفال في أنشطة زراعية وكتابة رسائل بيئية تحمل قيم الاستدامة والأمل وتشجع على حماية البيئة والموارد الطبيعية.

أطفال الشارقة
الشارقة
الإمارات
مؤسسة ربع قرن
مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين
