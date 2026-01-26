«معرض الثريا».. منصة إبداعية تعزز المنافسة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)



بمشاركات عالمية وحضور لافت، تتواصل فعاليات «معرض ومنصة الثريا» إلى 29 يناير الجاري، وتستعرض أفخم الإبداعات اليدوية من المخاوير والقفطان المغربي والعبايات والجلابيب والفساتين والذهب والمجوهرات والمطرزات والأزياء النسائية الجاهزة والفُرش والديكورات والحلوى. ويشارك في النسخة الحالية نخبة من رواد الأعمال المميزين والمصممين المبدعين والمطاعم والمقاهي، مقدمين مجموعة متنوعة من المنتجات والمبادرات الإبداعية، التي تسهم في دعم أهداف المعرض الإبداعية وتعكس روح الابتكار والمسؤولية المجتمعية.

حِرفية عالية

يشهد «معرض الثريا» المنظم في قاعة المارينا بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، رئيسة مجلس إدارة «منصة الثريا»، وبرعاية «الثقافة والسياحة - أبوظبي»، و«أدنيك»، وشركة أبوظبي للإعلام، إقبالاً كبيراً ضمن مشاركات عالمية ومنتجات متنوعة.

وتقام «الثريا» في نسختها الرابعة في أبوظبي، لتجمع تحت سقفٍ واحد نخبة من أبرز العارضين والمبدعين من داخل الدولة وخارجها، مقدمين مجموعة فريدة من الأزياء النسائية والمجوهرات والاكسسوارات والأثاث المنزلي، والمنتجات الراقية التي تعبر عن الإبداع والحرفية العالية. كما تتضمن برنامجاً متكاملاً من المعارض الفنية، والأمسيات الثقافية والشعرية، والندوات الحوارية، وورش العمل المتخصصة، التي تسلط الضوء على التجارب الريادية النسائية، وتناقش فرص النمو والاستدامة في القطاعات الثقافية والإبداعية.





دعم وتوصل

ذكرت ماجدة عمار العامري أنها تشارك سنوياً ضمن المعرض الذي يحمل تنوعاً كبيراً، وتجدد في منتجاتها سنوياً، ومن ضمنها مجموعة من الأزياء التراثية الإماراتية والبخور والعطور والقفطان المغربي، بما يتناسب مع شهر رمضان. وأضافت: سعداء بمشاركتنا، وهي فرصة للتواصل ونافذة على الإبداع، حيث يفتح لنا المعرض الباب لتبادل الخبرات والتعرف على نخبة من المبدعين المميزين حول العالم.

وأكدت عائشة العاش، صانعة عطور ومشاركة بمجموعة مميزة من المخاوير، أنها فخورة بتواجدها ضمن نخبة مميزة من التجار والمبدعين العالميين والمحليين، لافتة إلى أن «معرض الثريا» يشكل فرصة للانفتاح على باقي التجارب. وهي تستعرض مجموعة من العطور والزيوت من خارج الدولة، حيث تعمل على تركيبها بطريقتها الخاصة وتجلبها من أميركا وسيريلانكا والفيتنام وفرنسا وسويسرا، كما تتوافر على زيوت عربية وفرنسية. وذكرت أنها تعمل ضمن مشغلها الخاص على تصميم «مخاوير» وعطور بشكل مميز وبحب وشغف ورثته عن جدتها، وأن العطور تحمل أسماء مستوحاة من أشعار إماراتية قديمة، وتعمل في هذا المجال أكثر من 10 سنوات.



أفكار إبداعية

يفتح «معرض الثريا» نافذة على التميُّز والمنافسة الإبداعية، حيث يستعرض الشباب مشاركاته المميزة ضمن إقبال كبير. وقال عبدالله عباس البستكي، والذي يقدم مشروب الشوكولاته بشكل مميز: إنه سعيد بالمشاركة، ما يفتح أمامه نافذة على تجارب عالمية، ويسمح له بالترويج لمشروعه الشبابي الذي يقدم بأفكار تناسب هذا الجيل.



مبادرة نوعية

«منصة الثريا» إحدى المبادرات الثقافية والاقتصادية النوعية، التي تُسهم في دعم الصناعات الإبداعية وتعزيز الاقتصاد الثقافي، من خلال توفير مساحة تفاعلية تجمع المبدعين والفنانين والمثقفين ورواد الأعمال، لاسيما رائدات الأعمال الإماراتيات، لتمكينهن من عرض مشاريعهن الإبداعية، وتوسيع شبكات التواصل، وفتح آفاق جديدة للشراكات والاستثمار.