مدينة دبي للإعلام تحتفي بـ 25 عاماً على انطلاق مسيرتها

دبي (الاتحاد)



تحتفي مدينة دبي للإعلام، الوجهة الرائدة في المنطقة لأبرز الشركات والمؤسسات الإعلامية، بمرور 25 عاماً على انطلاق مسيرتها المميزة في تعزيز مشهد الابتكار ضمن قطاع الإعلام وصناعة المحتوى ودعم نمو القطاعات الإبداعية في المنطقة. وتلعب مدينة دبي للإعلام منذ تأسيسها دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للإعلام، ووجهةً رائدةً للاستثمار والابتكار وملتقىً للعقول المبدعة وأفضل المواهب من أنحاء العالم.



تأسّست مدينة دبي للإعلام برؤيةٍ ثاقبة لدعم طموحات دبي لتكون عاصمةً إعلاميةً عربيةً، توفّر بيئة أعمال متخصصة في قطاع الإعلام وبنية تحتية متطوّرة تدعمان نمو القطاع وتقدّمه. وتهدف مدينة دبي للإعلام إلى تعزيز الدور الريادي الذي تلعبه دبي ضمن مشهد الإعلام العالمي، حيث تملك سجلاً حافلاً بالإنجازات التي تدعم مسيرة التحوّل الاقتصادي المنشود. وتُعدّ مدينة دبي للإعلام الركيزة الأساسية لقطاع الإعلام التابع لمجموعة تيكوم، حيث تشكّل إلى جانب مدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للأستوديوهات منظومة إعلامية متكاملة تضمّ أكثر من 40 ألف إعلامي وصانع محتوى ومبدعٍ. كما تحتضن هذه المنظومة ما يزيد على 60% من الشركات المصنّفة ضمن قائمة «فورتشن 500» في قطاع الإعلام، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الشركات المتخصّصة في إنتاج المحتوى التلفزيوني والإذاعي وأبرز صنّاع محتوى مواقع التواصل الاجتماعي والمنصّات الرقمية. وفي هذه المناسبة، أشار ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج ومدينة دبي للأستوديوهات، إلى أنّه بفضل الرؤية الثاقبة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أضحت مدينة دبي للإعلام وجهةً عالميةً رائدةً للإعلام وصناعة المحتوى. وقال: «تواصل مدينة دبي للإعلام اضطلاعها منذ 25 عاماً بدورٍ ريادي في استقطاب نخبة عالمية من أبرز روّاد قطاع الإعلام ودعم نموّهم على مستوى المنطقة والعالم، بما ساهم بشكل بارز في دفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار». وأضاف: «نؤكد في مدينة دبي للإعلام، الوجهة الأكبر في المنطقة لأبرز شركات ومؤسسات الإعلام العالمية والإقليمية، التزامنا الراسخ بمواصلة توفير أفضل منظومة إعلامية متكاملة ومدّها بكلّ المقوّمات والحلول المبتكرة والتقنيات الناشئة، بما يُسهم في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي». توفّر مدينة دبي للإعلام بنية تحتية متخصّصة بمواصفات عالمية وبيئة حاضنة للأعمال تتيح تحقيق النمو المستدام، بما يسهم في تعزيز قدرتها على استقطاب نخبة عالمية من أبرز شركات الإعلام والتسويق، كما تضمّ شركات إقليمية ذات أثر عالمي ملحوظ. ولعبت مدينة دبي للإعلام دوراً محورياً في دعم مسيرة تقدّم ونمو نخبة من روّاد القطاع من حول العالم وصنّاع المحتوى على المستوى المحلي وأبرز وسائل الإعلام العربية. تحرص مدينة دبي للإعلام على تعزيز إسهامها في نمو الاقتصاد الإبداعي عبر دعمها لمبادرات تنمية المواهب، مثل «تعهُّد المواهب الإعلامية الإماراتية» المنبثق عن «منتدى الإعلام العربي»، والذي وقّعته مجموعة تيكوم في عام 2024. كما تدعم مدينة دبي للإعلام المساعي الرامية إلى تعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي، عبر استضافتها لمشروع مختبر «إنستا بلوك» التابع لوزارة الاقتصاد والسياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة.